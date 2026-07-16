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ИТ-отрасль показала рост по всем ключевым показателям в I квартале 2026 года

Отечественная ИТ-отрасль продолжает уверенно расти — итоги I квартала 2026 г. подтверждают устойчивую положительную динамику. Так, объем реализации собственных продуктов и услуг вырос на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно увеличивается число сотрудников и инвестиционная активность. Такие результаты следуют из нового исследования Высшей школы экономики. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Реализация продуктов и услуг

Объем реализации собственных продуктов и услуг в ИТ-отрасли превысил 1,2 трлн руб. за квартал. Основной вклад в развитие сектора внесли разработчики ПО, на долю которых пришлось 68% общего объема — это 860 млрд руб. Рост в 1,5 раза по сравнению с I кварталом 2025 г. Компании, занимающиеся обработкой данных и размещением информации, заняли 27% рынка и увеличили объем реализации на 17,4%.

Численность сотрудников и зарплаты

Количество специалистов, работающих в отрасли, увеличилось за год на 102 тыс. и приблизилось к 1,2 млн человек. В то время как средняя зарплата айтишников выросла на 17,7% и по итогам I квартала составила почти 235 тыс. руб.

Инвестиции

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Инвестиции компаний ИТ-отрасли в основной капитал выросли на 22,2% и достигли 146,9 млрд руб. Основной вклад обеспечили разработчики программного обеспечения, на долю которых пришлось более половины (54%) вложений. Объем их инвестиций в 1,7 раза превысил уровень I квартала 2025 г., составив 78,8 млрд руб.

Ключевые выводы

Высокие темпы роста ИТ-отрасли в I квартале 2026 г. отражают увеличение спроса на отечественные ИТ-решения и продолжающуюся структурную трансформацию рынка. Основными драйверами роста стали переход на российское ПО, развитие импортозамещающих продуктов и цифровая трансформация.

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