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«К2 НейроТех» запустила калькулятор ИИ-зрелости для оценки инфраструктурной готовности бизнеса

ИИ-интегратор полного цикла компания «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») сообщила о запуске бесплатного онлайн-калькулятора ИИ-зрелости для компаний, который позволяет за 10–15 минут оценить текущий уровень готовности бизнеса к внедрению искусственного интеллекта, включая состояние корпоративной ИТ инфраструктуры, и получить практические рекомендации по развитию.

По данным анализа «К2 НейроТех», доля российских компаний с утвержденными планами по ИИ за последние три года выросла в 2,7 раза, и ближайшие два–три года могут стать периодом массового тестирования ИИ решений. Однако многие проекты останавливаются на стадии пилота. Среди причин – дефицит вычислительных мощностей, отсутствие зрелого программного стека, MLOps-процессов и безопасности. В результате бизнес нередко начинает внедрение ИИ без понимания, насколько их текущий ИТ контур готов к работе с ресурсоемкими нагрузками и размещению решений внутри корпоративного периметра.

Онлайн калькулятор ИИ зрелости «К2 НейроТех» позволяет без сложных обследований и длительной подготовки получить объективное представление о готовности компании к внедрению ИИ. Пользователю предлагается ответить на 10 вопросов, охватывающих ключевые аспекты: ИТ инфраструктуру, качество и доступность данных, уровень внутренних компетенций и зрелость бизнес-процессов.

По итогам оценки компания получает количественный показатель ИИ зрелости, а также список приоритетных шагов, включая рекомендации по развитию инфраструктуры – от выявления неоптимальных подходов к утилизации вычислительных ресурсов до подготовки ИТ контура к промышленной эксплуатации ИИ решений. Результаты можно использовать при планировании инвестиций в инфраструктуру, подготовке к стратегическим сессиям и формировании дорожной карты развития ИИ направления.

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«Бизнесу сегодня важно понимать реальную готовность корпоративной инфраструктуры к внедрению ИИ. Речь идет о способности ИТ контура обрабатывать ИИ нагрузки, обеспечивать работу с данными и соответствовать требованиям безопасности и локализации. Калькулятор ИИ зрелости помогает за 10-15 минут определить, где находятся ключевые ограничения – в инфраструктуре, данных или процессах – и сформировать понятный план перехода от пилотов к промышленному использованию ИИ», — сказал руководитель по развитию продуктовых решений «К2 НейроТех» Вячеслав Дегтярев.

Калькулятор может быть полезен как компаниям, которые только начинают работу с ИИ-инструментами, так и организациям, уже реализующим отдельные инициативы и стремящимся перейти к более системному использованию технологии. Такой подход позволяет бизнесу провести базовую самодиагностику и понять, насколько существующая ИТ инфраструктура готова к развертыванию ИИ решений в локальном контуре и масштабированию нагрузок.

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