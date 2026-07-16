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Компании назвали главные причины стресса на работе

Общее ощущение нестабильности и непредсказуемости возглавило список факторов стресса на работе в 2026 г. — эту причину ставят на первое место и работодатели, и сами сотрудники. Однако по ряду других пунктов их мнения расходятся, показало исследование сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и психологической платформы Alter. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

59% работодателей считают, что ключевым фактором стресса для их команды является ощущение нестабильности и непредсказуемости. Также, по мнению компаний-респондентов, наиболее сильный стресс для сотрудников создают: новости и социально-политический контекст — эту причину отметили 43% работодателей; личные проблемы — 33%; объем работы — 27%; сроки выполнения задач — 21%.

У соискателей ощущение нестабильности также стало самым популярным поводом для переживаний на работе (41%), а объем и сроки выполнения задач замыкают топ-5 причин (27% и 18% соответственно). Однако на второе место сотрудники ставят руководство (40%, против 17% у работодателей), а на третье — атмосферу в команде (35%, у компаний — 16%). Кроме того они сильнее, чем кажется работодателям, переживают из-за графика работы: 14% соискателей отметили эту причину в качестве основной, тогда как среди работодателей — всего 4%. А личные проблемы и новости волнуют сотрудников меньше всего — эти причины у них оказались в конце списка (9% и 8% соответственно).

«Тот факт, что работодатели, в отличие от сотрудников, видят причины стресса больше во внешних факторах, чем во внутренних — таких как отношения с начальством или климат в команде — для компании может означать, что у них внутри комфортная среда, и вкупе с низкой текучестью начинает восприниматься как признак благополучия. И тогда работодатель расслабляется: раз люди не уходят, значит, все в порядке. Однако сотрудник может оставаться в компании, но при этом быть эмоционально выключенным и не видеть перспектив развития. Это снижает мотивацию, инициативность и, как следствие, эффективность. Поэтому для достижения бизнес-результатов важно формировать такую среду, в которой сотрудники действительно хотят работать и развиваться, а не остаются просто потому, что пока не подвернулась подходящая альтернатива. Это комплексная работа, в рамках которой нужно уделить большое внимание выстраиванию коммуникаций и созданию доверительной атмосферы внутри команд, обучить руководителей замечать сигналы снижения вовлеченности и реагировать на них, а также реализовать систему поддержки сотрудников, которой они смогут доверять. Тогда компания станет местом, которое помогает справляться со стрессом и неопределенностью, а не источником и того и другого», — сказала Евгения Пленидина, руководитель b2b-направления психологической платформы Alter.

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hh.ru

По оценкам опрошенных работодателей, смена работы по причине стресса и выгорания — не редкость: более трети (35%) респондентов связывают с этими причинами от 10 до 30% увольнений за минувший год. Особенно высока эта доля в крупных компаниях — такую оценку дают почти половина из них (47%), а 9% утверждают, что из-за постоянного перенапряжения уволились более 30% человек.

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Однако в целом текучесть персонала компании-респонденты оценивают как относительно низкую — со средним баллом 2,6 по 5-балльной шкале. 46% работодателей поставили 1-2 балла из 5, а тех, кто ощущает уровень текучести как высокий (на 4-5 баллов из 5), оказалось 24%.

«Феномен вынужденной лояльности, когда люди терпят регулярные перегрузки из страха потерять работу, в долгосрочной перспективе неизбежно приведет к снижению качества — и работы компании, и жизни сотрудников. Как только экономическая ситуация стабилизируется или конкуренты предложат безопасную альтернативу, компании столкнутся с массовым исходом ключевых специалистов. Дабы избежать таких последствий, работодателям необходимо сместить фокус с удержания сотрудников любой ценой на управление циклом их жизни в компании: внедрить жесткие лимиты переработок, пересмотреть нормативы продуктивности с учетом накопленной усталости и легализовать право на ошибку, чтобы снизить фоновый страх увольнения за малейший промах. Сотрудникам же для самосохранения стоит перейти от подавления напряжения к проактивному управлению своей карьерой: документировать собственные достижения как страховку от необоснованных претензий, выстраивать внешние профессиональные связи и защищать границы личного времени, воспринимая текущую работу лишь как временный контракт, а не как смысл всей жизни», — сказала психолог платформы Alter Светлана Новоселова.

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