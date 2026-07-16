«ЛокоТех» повысит эффективность работы службы управления персоналом за счет применения ИИ

Компания «ЛокоТех» приступила к массовому обучению работников работе с корпоративными ИИ-сервисами ТМХ. Первый обучающий семинар прошли более 100 сотрудников службы управления персоналом аппарата управления «ЛокоТеха». Об этом CNews сообщили представители компании «ЛокоТех».

ТМХ AI – комплексная модель искусственного интеллекта, в которой представлено несколько LLM-моделей нейросетей, способных решать разные задачи. Она представляет систему закрытого типа – без возможности выхода в интернет и оперирует только загруженными в нее данными. Это связано с требованиями конфиденциальности: информацию, содержащую коммерческую тайну организации, можно загружать только в корпоративную нейросеть.

В настоящее время ИИ ТМХ может обеспечить поиск информации в документе или в библиотеке загруженных данных, помочь в составлении официальных документов: приказов, отчетов, служебных и аналитических записок, провести обработку и анализ и информации, выявить закономерности и тенденции, подготовить текстовые материалы для презентации или речи, а также расшифрует и оцифрует документы в текстовый формат, составит протокол совещания по аудио-записи, выступит генератором идей и предложений и многое другое.

Функционал корпоративного ИИ постоянно расширяется. За счет того, что скорость обработки больших массивов информации у нейросети значительно выше, чем у человека, применение данного инструмента позволит работникам ускорить решение рутинных бумажных задач, сосредоточившись на тех, что требуют нестандартных решений.

Руководитель направления Управления по подбору, адаптации и развития персонала «ЛокоТеха» Наталья Белякова рассказала, что в перспективе в компании намерены обучить взаимодействию с нейросетями как можно большее число сотрудников. Решение начать со службы управления персоналом продиктовано одним из ключевых HR-трендов: навык работы с ИИ стремительно переходит из раздела «желательно» в базовые требования вакансий, как знание Excel в начале нулевых. Крупнейшие компании России активно внедряют внутренние нейросети для обработки документов и коммуникаций.

«По данным исследований известных консалтинговых компаний, генеративный ИИ способен повысить продуктивность работы сотрудников на 20–40%. При этом одна из основных задач проведенного нами обучения – развеять сомнения и рассказать, что ИИ не заменит человека. Однако человек, умеющий работать с ИИ, заменит человека без этого навыка на рынке труда», – сказала Наталья Белякова.

Одно из свойств нейросетей, в которых они не способны конкурировать с человеком, заключается в том, что ИИ не занимается чистым творчеством, а только комбинирует имеющуюся информацию. При этом он совершает те же ошибки, что и человек в процессе мышления – от так называемых галлюцинаций до необходимости дать ответ, даже если в реальности его нет. В рамках семинара была представлена практическая информация о том, как обходить подобные несовершенства. В частности, при составлении запроса к нейросети необходимо уточнить, что в случае отсутствия ответа она должна прямо сообщить об этом пользователю, а также сама проверять корректность выдаваемых данных. Один из ключевых посылов семинара состоял в том, что любой ответ нейросети необходимо проверить: это может сделать только реальный сотрудник, обладающий экспертными знаниями.