МТС и МГТУ им. Н.Э. Баумана запустили курс для школьников по ИБ

МТС сообщаила о запуске совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана проекта летних интенсивов «Баумантех» для школьников 7-11 классов. Он включает игровые и образовательные форматы, направленные на знакомство с профессиями в сфере информационной безопасности. Эксперты МТС познакомят школьников с историей социальной инженерии и базовыми правилами защиты от мошенников, а также практическими навыками специалистов по безопасной разработке и «этичных хакеров».

Летние интенсивы в МГТУ им Н.Э. Баумана организованы для подростков, увлеченных информационными технологиями, и развитым аналитическим мышлением. Курсы предполагают практическое погружение в аспекты информационной безопасности – знакомство с инструментами поиска уязвимостей и анализа киберинцедентов, работу с цифровым следом в сети. Участники курса получат первый практический опыт работы с реальными бизнес-задачами и понимание, как устроена профессия специалиста по информационной безопасности.

Экспертами курса выступят преподаватели кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также специалисты МТС, которые отвечают за информационную безопасность компании и клиентские сервисы. Они проведут занятия на тему противодействия механикам социальной инженерии, расскажут про комплекс практик и инструментов для защиты программного обеспечения от уязвимостей и кибератак на всех этапах жизненного цикла цифрового продукта. Школьников также ждут практические семинары на тему SQL-инъекций, работы с системами контроля и учебными машинами уровня Starting Point.

«МТС – один из признанных лидеров в области защиты корпоративной информации на российском рынке. Компания развивает широкую линейку сервисов информационной безопасности: от продуктовых решений для бизнеса и частных лиц до защиты внутренних корпоративных систем. Решения компании надежно защищают клиентов: в прошлом году «МТС ID» предотвратил свыше 18 млн мошеннических действий с аккаунтами за счет превентивного мониторинга на базе ИИ и машинного обучения. Еще одно важное достижение 2025 г. – внедрение технологии распознавания дипфейков: она выявляет подмену лица и другие виды дипфейков с точностью 98%», – сказал директор департамента информационной безопасности МТС Эдуард Фалилеев.

Участников интенсива «Баумантех» для школьников также ждут экскурсии по лабораториям «Бауманки» и командная работа, где школьники смогут почувствовать себя в роли сотрудников департамента кибербезопасности компании.