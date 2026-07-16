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VK договорилась о продаже RuStore менеджменту компании-разработчика

VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву. Об этом CNews сообщили представители VK.

RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений.

Команда RuStore продолжит активно внедрять продуктовые обновления, развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений для пользователей, разработчиков и партнёров.

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