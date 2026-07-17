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Минцифры России подтвердило ИТ-аккредитацию «СКБ Контур» по обновленным требованиям 2026 года

Минцифры России подтвердило прохождение компанией «СКБ Контур» ежегодной процедуры подтверждения государственной аккредитации для организаций, работающих в сфере информационных технологий. Аккредитация была подтверждена в соответствии с новыми правилами. Об этом CNews сообщил представитель «СКБ Контур».

С 2026 г. правила подтверждения ИТ-аккредитации изменились. Теперь все компании, работающие в сфере информационных технологий, обязаны ежегодно проходить эту процедуру. Раньше для тех, кто применял льготы по страховым взносам, статус подтверждался автоматически. Для крупных ИТ-компаний также установлено новое требование — не менее 3% средств, сэкономленных благодаря ИТ-льготам, необходимо направлять на развитие ИТ-образования.

Подтверждение аккредитации дает ИТ-компаниям ряд преимуществ, среди которых снижение страховых взносов, льготная ставка налога на прибыль и освобождение от уплаты НДС в ряде случаев, возможность привлечения иностранных специалистов, предоставления сотрудникам отсрочки от службы в армии. Кроме того, статус дает право претендовать на гранты и льготные кредиты.

Дмитрий Мраморов, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Подтверждение государственной аккредитации Минцифры России свидетельствует о соответствии «СКБ Контур» всем установленным законодательством критериям. Для нас это не только преференции, но и дополнительные возможности для укрепления кадрового потенциала, повышения инвестиционной привлекательности и реализации долгосрочных технологических проектов».

Особое внимание в обновленных требованиях Минцифры уделяется взаимодействию с образовательной средой. «СКБ Контур» с 2008 г. развивает ИТ-образование через собственные курсы, партнерские бакалавриаты и магистратуры с вузами, стипендии, поддержку преподавателей и стажировки. Кроме того, Благотворительный фонд «СКБ Контур» организует кружки и профильные классы для школьников.

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Светлана Стрельникова, операционный директор «СКБ Контур», сказала: «СКБ Контур» на протяжении многих лет целенаправленно инвестирует в развитие ИТ-образования. Эта работа началась задолго до того, как стала обязательным требованием. Мы поддерживаем будущих специалистов через партнерские программы, стажировки, менторство и поддержку фундаментальной науки. Новая норма лишь подтверждает правильность нашего подхода. Мы продолжим расширять сотрудничество с вузами и вовлекать школьников в ИТ-профориентацию, а сотрудников — в преподавательскую деятельность. Для нас образование — это не статья расходов, а стратегическая инвестиция в будущее всей отрасли».

География сотрудничества компании с вузами постоянно расширяется. Так, компания наладила многолетнее стратегическое партнерство с Уральским федеральным университетом (УрФУ). Работа ведется и с университетом ИТМО в Санкт-Петербурге, налажены прочные связи с Ижевским государственным университетом (ИжГТУ) им. М. Калашникова в Удмуртии, а также Новосибирским государственным университетом.

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