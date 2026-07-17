«СКБ Контур» и «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере

Компания «СКБ Контур» и АНО «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере. Об этом CNews сообщил представитель «СКБ Контур».

Подписи под соглашением поставили генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов и генеральный директор «Леонтьевского центра» Андрей Стародубцев. Соглашение закрепляет намерения сторон объединить научно-образовательный и технологический потенциал для сохранения интеллектуального достояния Свердловской области, обеспечения России высококвалифицированными кадрами и создания инновационной среды для реализации исследовательских и просветительских проектов.

Кроме того, стороны намерены проводить прикладные и фундаментальные научные исследования по приоритетным для Свердловской области направлениям, организовывать просветительские мероприятия, в том числе конференции, семинары, открытые лекции и выставки. Особое внимание будет уделено привлечению ведущих экспертов и ученых к совместным научно-исследовательским программам, взаимной информационной и методологической поддержке инициатив, а также развитию совместных образовательных программ в «Контур Университете».

Дмитрий Мраморов, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Объединение технологической экспертизы «СКБ Контур» и научного потенциала Леонтьевского центра открывает новые возможности для развития Свердловской области. Мы видим своей задачей участие в формировании интеллектуальной среды, в которой будут расти новые поколения профессионалов. Уверен, что наше партнерство станет важным шагом в укреплении кадрового потенциала региона».

Андрей Стародубцев, генеральный директор «Леонтьевского центра», сказал: «Сотрудничество с «СКБ Контур» открывает возможности для объединения нашего аналитического опыта и технологических компетенций партнера. В рамках соглашения мы сосредоточимся на проведении прикладных исследований и организации совместных научно-образовательных мероприятий. Наша главная цель — направить этот синергетический эффект на кадровое развитие как в сфере ИТ, так и за ее пределами. Уверен, что совместные экспертные площадки и исследовательские проекты помогут точнее отвечать на запросы современного рынка труда и внесут весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для страны».