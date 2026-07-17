Топ-10 профессий, где требуется умение работать с ИИ, и сколько там платят

За первое полугодие 2026 г/ российские работодатели разместили на hh.ru более 21,6 тыс. вакансий, в которых упоминается навык работы с нейросетями. Наиболее востребованы такие компетенции среди дизайнеров и художников (на эти специальности приходилось 16% от всех вакансий с упоминанием ИИ), SMM- и контент-менеджеров (11%), а также менеджеров по маркетингу и интернет-маркетологов (11%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В топ-10 специалистов, от которых ожидается умение работать с искусственным интеллектом, также входят менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты и разработчики (по 5%), секретари (4%), копирайтеры, редакторы и корректоры (3%), а также дата-сайентисты, педагоги, видеооператоры и видеомонтажеры (по 2%).

«Среди профессий, где компании хотят видеть у кандидатов навыки работы с нейросетями, лидируют специалисты интеллектуального труда, представители креативных и маркетинговых профессий. Интересно, что быстрее всего запрос работодателей на владение ИИ-инструментами распространяется среди педагогов: за год число вакансий с упоминанием ИИ выросло почти в 2,5 раза, и менеджеров по продажам (рост более чем вдвое). Для видеооператоров и видеомонтажеров рост составил 67%, для секретарей и ассистентов — 45%, для дата-сайентистов — 13%», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Среди перечисленных профессий, где чаще всего упоминается ИИ как важный навык, самые высокие зарплатные предложения компании готовы делать дата-сайентистам — в среднем 200 тыс. руб. в месяц, а также программистам и разработчикам — в среднем 126,2 тыс. руб. в месяц. Менеджерам по продажам и работе с клиентами предлагают 110,3 тыс. руб., менеджерам по маркетингу и интернет-маркетологам — 91 тыс. руб..

Для копирайтеров, редакторов и корректоров медианная предлагаемая зарплата составляет 83,4 тыс. руб., для видеооператоров и монтажеров — 83,4 тыс. руб., для дизайнеров и художников — 83,3 тыс. руб., для преподавателей — 74,2 тыс. руб., для SMM- и контент-менеджеров — 73,2 тыс. руб., а для секретарей, помощников руководителя и ассистентов — 66,2 тыс. руб. в среднем.