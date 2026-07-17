Versta.io: из-за топливного кризиса прибыль перевозчиков упала в 1,5 раза

В цифровом логистическом операторе versta.io узнали, что из-за дефицита топлива чистая прибыль частных перевозчиков уменьшилась в 1,5 раза за месяц. На магистральных маршрутах испытывают сложности, растет объем железнодорожных перевозок. В компании предполагают, что до конца 2026 г. с рынка уйдет до 30-35% малых игроков. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

Выросли ценники на отдельные типы и марки топлива – до 12% в зависимости от конкретной сети АЗС и маркировки бензина. Из-за нехватки топлива расширяется география труднодоступных для доставки регионов. Есть сложности с перевозками в Краснодарский край, Волгоградскую, Ростовскую, Самарскую, Ульяновскую, Воронежскую, Белгородскую области. Трудности наблюдаются в большинстве федеральных округов: Центральном, Южном, Дальневосточном, Уральском.

Очереди на заправку бензином выросли во всех регионах. В Волгоградской области и Краснодарском крае они могут достигать суток, водители вынуждены заправляться за пределами областных центров.

Во внутригородских перевозках ситуация пока меньше влияет на участников рынка – сложности заметны на уровне магистральных перевозок, особенно в направлении Дальнего Востока. По ряду направлений перевозчикам приходится закладывать один-два дополнительных дня на дальние маршруты из-за того, что в пути надо будет искать дозаправку. Например, если водитель едет из Москвы в Якутию, ему приходится заправляться в Чите, где пробка сейчас может занимать несколько суток. Многие компании, особенно в сегменте малого и микробизнеса, сворачивают магистральные, междугородние маршруты и сосредотачиваются на работе внутри своего региона. Логисты делают акцент на консолидированные отправки через курьерские сервисы.

При этом газ и дизель в большинстве регионов пока доступны. Тут самые большие сложности наблюдаются в Поволжье – в Ульяновской и Самарской областях. Здесь в том числе серьезно выросла стоимость альтернативного топлива: в зависимости от конкретной локации до двух раз увеличилась цена за газ на литр. Аналогичная ситуация с газом в Санкт-Петербурге – цена на него в среднем увеличилась с 26 до 40 руб. за литр. Цена на дизель растет по отдельным регионам и медленнее.

Перевозчики поднимают стоимость усредненного тарифа «рубль на километр», хотя рынок пока держится в приемлемых ценовых диапазонах: на внутригородские перевозки – на 8-9%, на магистральные – на 10-11%. Но цена на топливо растет быстрее. Некоторые игроки рынка пока удерживают цены на прежнем уровне – ждут стабилизации. Многие из них планируют наблюдать за ситуацией и в течение 2-3 месяцев принимать решение, выдвигать ли единый повышенный тариф.

При этом количество выполненных заказов по всем регионам держится примерно на том же уровне, что и раньше. И водители, и перевозчики готовы потерять в собственной прибыли, чтобы поддержать уровень сервиса: если много заказов, меняют маршрут и едут на более дорогую заправку. Это влияет на чистую прибыль частных перевозчиков – в большинстве федеральных округов она упала почти в 1,5 раза за месяц.

На рынке ожидают, что ситуация стабилизируется в ближайшие месяцы, если топливо будет лимитироваться. Должны исчезнуть очереди на заправках и, как следствие, серьезные задержки. При этом цены, особенно на магистральные перевозки, снижать не будут, что скажется на конечном потребителе. В качестве альтернативного канала доставки товаров будут использовать железнодорожные перевозки – их объем может увеличиться.

«Ситуация усугубляется необходимостью срочного перехода перевозчиков на электронные перевозочные документы. Многие игроки уже в открытую заявляют о нежелании осваивать новые цифровые инструменты и боятся новой системы – им сложно разобраться в нововведениях. Крупные участники рынка, безусловно, переживут “шторм” и в перспективе только усилят позиции. Мелкие компании или уйдут в тень, работая только в черте города, или перейдут под крыло к более крупным игрокам, или вовсе прекратят существование», – сказал Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io.