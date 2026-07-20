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Айтишники возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке

Руководители команд разработки стали самыми высокооплачиваемыми специалистами, работающими в удаленном формате. К такому выводу пришли аналитики hh.ru и PR Dev, изучив зарплатные предложения работодателей по итогам июня.

Согласно исследованию, медианная зарплата руководителя группы разработки составляет 315 тыс. руб. в месяц. Помимо них, в десятку наиболее высокооплачиваемых удаленных специалистов вошли DevOps-инженеры (240,2 тыс. руб.), технические директора (240 тыс. руб.), дата-сайентисты (225 тыс. руб.) и руководители аналитики (225 тыс. руб.). Всего представители ИТ-сферы заняли половину позиций рейтинга.

Кроме специалистов в области информационных технологий, в число лидеров вошли коммерческие директора и директора по маркетингу и PR с медианной зарплатой 300 тыс. руб., агенты по недвижимости (297,9 тыс. руб.), генеральные и исполнительные директора (265 тыс. руб.), а также финансовые директора (225 тыс. руб.).

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Как отмечают в hh.ru, работодатели готовы предлагать наиболее высокие доходы специалистам, которые обладают уникальными компетенциями и способны управлять сложными цифровыми продуктами, командами и бизнес-процессами независимо от места работы.

По оценке экспертов, высокий уровень доходов в ИТ подтверждает продолжающийся спрос на специалистов цифровой экономики и развитие гибридных моделей занятости, при которых место работы перестает играть определяющую роль для работодателя.

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