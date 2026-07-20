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IBS запускает независимую сертификацию для тестировщиков ПО

Центр сертификации IBS инициировал новую программу независимой оценки квалификации для тестировщиков программного обеспечения. Сертификация IBS позволяет ИТ-специалистам систематизировать знания, подтвердить соответствие единому стандарту качества и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Программа для тестировщиков ПО разработана совместно с «Рексофт» и «Ланит». В основе методики лежат международные стандарты ISTQB и ISO/IEC 29119, адаптированные под прикладные задачи и актуальную специфику российского ИТ-бизнеса.

Сертификация построена по модульному ролевому принципу и включает три уровня сложности: «Базовый», «Специалист» и «Профессионал». Архитектура сертификации соотносится с основными модулями ISTQB, что гарантирует прочную теоретическую базу и преемственность мировых стандартов качества. Одновременно с этим программа учитывает российские профессиональные стандарты и реальные задачи от крупнейших ИТ-компаний, фокусируясь на прикладных потребностях отечественного рынка. Она охватывает пять ключевых направлений профессиональной деятельности: функциональное тестирование, автоматизированное тестирование, нагрузочное тестирование, тест-менеджмент и комплексное тестирование (Fullstack QA).

Для получения сертификата претендентам необходимо сдать экзамен. Испытание проверяет практическое владение современными инструментами и подходами к обеспечению качества, знание международных инженерных практик, отечественных профстандартов и требований промышленной разработки. Программа отражает специфику работы с распределенными системами, высоконагруженными проектами и задачами по обеспечению надежности ПО.

Экзамены проводятся на единой платформе IBS, аккредитованной Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Тестирование доступно в очном и дистанционном форматах. IBS обеспечивает строгий контроль качества и прозрачность сертификационного процесса: в ходе испытаний применяется тройная система защиты.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Успешно сдавшие экзамен специалисты получают именной электронный сертификат, где указан уровень квалификации. Документы базового уровня действуют бессрочно, сертификаты уровней «Специалист» и «Профессионал» — три года. Каждый сертификат можно проверить онлайн на сайте центра сертификации IBS.

Независимое подтверждение квалификации упрощает прохождение отбора, открывает доступ к проектам с повышенными требованиями к экспертизе, а для работодателей служит инструментом объективного аудита компетенций, снижения кадровых рисков, построения прозрачной системы грейдов и непрерывного развития персонала.

Владимир Гернер, директор департамента обучения и развития IBS, сказал: «Российский ИТ-рынок остро нуждается в прозрачных и объективных инструментах оценки инженеров по качеству. Многие международные программы по тестированию ПО в настоящее время либо недоступны, либо не учитывают нашу специфику и задачи, с которыми сталкиваются российские команды. Новая сертификация IBS закрывает этот пробел: она базируется на лучших мировых практиках (ISTQB и ISO), кейсах из индустрии и строгих требованиях отечественных профессиональных стандартов. Мы сделали систему понятной для обеих сторон: тестировщик видит четкий путь профессионального роста, а работодатель получает объективное подтверждение реальных навыков сотрудника. В результате это помогает всей отрасли постепенно переходить к более высоким стандартам обеспечения качества разработки».

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