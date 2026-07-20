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При поиске новой работы каждый второй россиянин предпочитает действовать без посторонней помощи

В вопросах трудоустройства россияне все чаще полагаются исключительно на собственные силы. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

На кого готовы положиться соискатели при поиске работы? Каждый четвертый опрошенный (27%) рассчитывает на друзей и приятелей, 14% — на коллег, 11% — на родителей, по 9% — на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники (7%), бывшее руководство (5%) и одноклассники (4%). Почти каждый второй россиянин (48%) при поиске работы сейчас полагается только на себя (год назад — 37%).

Мужчины чаще женщин рассчитывают на коллег (16% против 12% соответственно), родителей и родственников (12% против 9—7%), однокурсников (9% против 4%) и одноклассников (6% против 2%). Россиянки же, напротив, несколько больше доверяют бывшему начальству (6% против 4% среди мужчин) и заметно чаще рассчитывают только на собственные силы (52% против 45%).

Чем моложе респонденты, тем шире круг потенциальных помощников. Среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 35%, на коллег — 18%, на родителей — 20%, на вторую половину — 15%. 62% респондентов 45+ уверены, что с трудоустройством они лучше всего справятся сами (среди молодежи до 35 лет такого мнения придерживаются 43%).

Чтобы найти новое место работы, обладатели высшего образования чаще обращаются к друзьям (29%), коллегам (15%) и одноклассникам (5%), чем выпускники колледжей (26, 11 и <1% соответственно). Опрошенные со средним профессиональным образованием чаще надеются на помощь родителей (14% против 10% среди выпускников вузов) и однокурсников (9% против 5%), полагаются только на собственные силы они тоже чаще (55% против 45%).

В вопросе трудоустройства граждане с доходом до 100 тыс. руб. чаще рассчитывают на родителей, других родственников и супругов, чем те, кто зарабатывает больше. Опрошенные с зарплатой от 100 до 150 тыс. чаще полагаются на помощь однокурсников, а россияне, зарабатывающие от 150 тыс., больше рассчитывают на друзей, коллег, а также бывшее руководство.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 8-10 июля 2026 г.

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Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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