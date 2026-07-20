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«Рег.ру» собрал «цифровую корзинку» российского бизнеса: от домена — к GPU

Российская технологическая компания «Рег.ру» зафиксировала сдвиг в ИТ-потреблении российского бизнеса: «цифровая корзинка» сервисов за два года сместилась от базового набора — домена, сайта и почты — к сложной инфраструктуре: облачному резервированию, выделенным серверам, Bare metal и GPU. Компания проанализировала спрос на облачные и инфраструктурные решения в «Рег.облаке» и онлайн-сервисах для предпринимателей «Рег.решения» и выяснила, какие цифровые инструменты используют компании в России на разных этапах развития. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

По оценке экспертов« Рег.решений», в 2025 г. бизнес зарегистрировал в зонах .ru и .рф порядка миллиона доменов. А за I полугодие 2026 г. почти 600 тыс. В первый год работы на 38% новых доменов уже размещается сайт, 36% используется корпоративная почта. Среди доменов с сайтом у 65% подключены SSL/TLS-сертификаты, аналитические системы стоят лишь у 4%, системы управления содержимым сайта (CMS) — у 3%. Базовый онлайн для бизнеса уже стал стандартом: компании регистрируют домен, запускают сайт, подключают почту и защищают соединение. Следующий этап цифрового развития связан с управлением эффективностью этого присутствия — подключением аналитики, CMS и инструментов для работы с клиентским потоком.

«Для малого бизнеса цифровая инфраструктура начинается не с крупных ИТ-проектов, а с понятного набора: домена, сайта и почты. Это базовый минимум, чтобы принимать заявки, подтверждать надежность и выстраивать коммуникацию с клиентами. Низкая доля аналитики показывает: многие уже вышли в онлайн, но пока не всегда используют данные для оценки эффективности сайта, рекламы и продаж», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решения».

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В публичном облаке спрос смещается от запуска проектов к управлению инфраструктурой. У микрокомпаний среди используемых сервисов доминируют внешние IP — 50,3%, вычислительные мощности — 31,8%. У малого бизнеса — доля снапшотов 35,2%, у среднего — 37%: это подтверждает активный переход к резервированию. Следующий шаг для более зрелых компаний — не только резервные копии, но и размещение критичных сервисов на отдельной инфраструктурной площадке. Чаще всего облако используют компании из сегмента ИТ и телеком, торговли, профуслуг и электронной коммерции. Доля ИТ растет с размером компании: с 21% у микробизнеса до 43,8% у среднего бизнеса.

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В сегменте dedicated и Bare metal решений структура спроса тоже изменилась. Число компаний с потреблением выше 500 тыс. руб. в месяц — выросло более чем вдвое. Их доля в общем объеме dedicated-инфраструктуры увеличилась с 35% в декабре 2024 г. до 49% в декабре 2025 г. В «Рег.облаке» отмечают, сегментация отражает уровень инфраструктурной нагрузки конкретного проекта. Отдельным индикатором усложнения спроса стала облачная GPU-инфраструктура. За январь–июнь 2026 г. объем потребления вырос на 507% год к году, число новых подключений — на 160%, ежемесячная активность — на 240%. Самая массовая карта — Nvidia A4000 (63% компаний). Спрос формируют не только ИТ: среди пользователей — электронная коммерция, производство, логистика и финансы. Спрос на GPU у аудитории переходит из точечных экспериментов в регулярный инструмент работы с данными и моделями.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«За изменением цифровой корзинки бизнеса стоят три долгосрочных тренда: специализация облачной инфраструктуры под задачи ИИ, развитие мультиоблачных архитектур и рост роли технологических экосистем. Компании все чаще выбирают не отдельный сервис, а набор совместимых решений под конкретную задачу — от базового выхода в онлайн до работы с данными, моделями и высокими нагрузками», — сказал Максим Дарулис, коммерческий директор «Рег.облака».

Эксперты «Рег.ру» фиксируют, что цифровая корзинка бизнеса в России стала не просто шире, а сложнее по логике потребления. Базовый онлайн — домен, сайт, почта и защищенное соединение — уже стал отправной точкой. Дальше компании выбирают инфраструктуру под конкретные задачи: резервное восстановление, нагрузку, работу с данными, ИИ и интеграцию разных облачных сред. Главный сдвиг заключается в том, что бизнес все чаще покупает не отдельные ИТ-сервисы, а готовые технологические сценарии для роста, устойчивости и масштабирования.


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