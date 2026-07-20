CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Электроника Искусственный интеллект axenix
|

В НИУ ВШЭ появится суперкомпьютер для работы с ИИ

Высшая школа экономики готовит к запуску второй суперкомпьютер. Новый кластер будет ориентирован прежде всего на задачи ИИ и дополнит уже действующий суперкомпьютер cHARISMa. Его запуск планируется на конец 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

В НИУ ВШЭ с 2019 г. уже работает суперкомпьютер cHARISMa («Харизма»). После запуска еще одного университет станет одним из немногих вузов в России с двумя суперкомпьютерами.

В декабре 2025 г. проведена плановая модернизация суперкомпьютерного кластера «Харизма». Обновление архитектуры и усиление графической подсистемы позволило повысить пиковую мощность с 2,2 до 3,5 петафлопса. Сегодня в актуальном рейтинге топ-50 суперкомпьютеров России «Харизма» занимает 10-е место.

«Однако потребности в высоконагруженных вычислениях растут быстрее модернизации, поэтому нам уже мало имеющихся вычислительных мощностей. Запуск второго суперкомпьютера решает сразу несколько ключевых задач. Во-первых, это снижение дефицита вычислительных мощностей. Сегодня обучение современных моделей искусственного интеллекта требует колоссальных ресурсов: одна крупная модель может занимать тысячи GPU-часов. Наличие второго кластера позволит параллельно вести больше проектов без очередей и задержек, ускоряя исследования в разы. Во-вторых, это возможность для исследователей и студентов получать доступ к инфраструктуре, сопоставимой с передовыми индустриальными стандартами. Это означает не просто изучение теории ИИ, а работу с реальными моделями и большими данными», — Андрей Соколов, старший директор НИУ ВШЭ.

Пиковая производительность нового вычислительного кластера составит более 360 AI-петафлопс FP4 (360 квадриллионов операций в секунду). Его запуск планируется на конец 2026 г. Основной блок задач для него — это обучение больших языковых моделей (LLM) и ИИ-технологии.

Директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Алексей Наумов уверен, что развитие технологий искусственного интеллекта — уникальный этап в истории человечества, когда важнейшие изменения затрагивают все сферы жизни и идут очень быстро.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

«Высшая школа экономики — один из лидеров в стране в сфере разработки новых архитектур и методов обучения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, повышения их производительности и расширения возможностей применения. Одна из наших ключевых задач — способствовать развитию сильного искусственного интеллекта, способного решать самые сложные задачи и приносить пользу обществу и бизнесу. Новый суперкомпьютер — важнейший ресурс, который позволит нам существенно расширить возможности исследований и разработок в этой области», — Алексей Наумов, директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

НИУ ВШЭ активно сотрудничает с ведущими технологическими компаниями и научными организациями, объединяя усилия лучших ученых и практиков, чтобы достичь поставленных целей и внести весомый вклад в будущее технологий ИИ. Партнером НИУ ВШЭ в этом проекте выступает «Ростелеком», в дата-центре которого будет находиться суперкомпьютер.

«В условиях массового внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни, в том числе для выполнения научных исследований и разработок и использования их в образовательном процессе, наличие второго суперкомпьютера становится для нас критически важным. Вышка — лидер среди вузов в исследованиях и подготовке кадров с ИИ-компетенциями, и нам важно не просто удерживать этот уровень, а постоянно наращивать масштабы и эффективность работы в области искусственного интеллекта», — Леонид Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Экс-главу военного НИИ, занимающегося разработкой и аттестацией ПО, посадили на 13 лет

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще