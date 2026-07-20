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В России открылась первая магистратура для инженеров гибридных сетей связи

В 2026 г. компании «ИКС Холдинга» открыли набор будущих инженеров на 417 мест в рамках 14 совместных программ в ведущих технических вузах. Одно из новых направлений подготовки — первая в России магистратура для инженеров, которые смогут объединять спутниковую и наземную связь в единую систему. Трек запускают университет ИТМО и российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

Сейчас таких специалистов на рынке практически нет, при этом с развитием спутниковой связи нового поколения их востребованность в ближайшие годы будет стремительно расти. Инженеры будут создавать сложные гибридные системы, объединяющие наземную и космическую инфраструктуру в единое целое.

Для решения таких задач необходимы глубокие междисциплинарные знания. Новый трек «Алгоритмы беспроводной связи» в рамках программы магистратуры «Беспроводные технологии» будет готовить специалистов с экспертизой на стыке четырех областей: программирования, математики, телекоммуникаций и космических технологий. Выпускники научатся разрабатывать алгоритмы для новых стандартов спутниковой связи и смогут построить карьеру как инженеры-исследователи, моделисты систем связи и системные аналитики.

Научная база ИТМО в области фундаментальной радиофизики дополнена практическим опытом инженеров «Бюро 1440» — разработчика и оператора низкоорбитальной спутниковой группировки для высокоскоростной связи с глобальным покрытием. Инженеры компании разработали учебный план и будут преподавать на курсе профильные дисциплины, а также привлекать студентов к исследовательским проектам. Все студенты будут получать стипендию от компании.

Программа обучения выстроена по самым современным стандартам и предусматривает использование возможностей искусственного интеллекта как базовой составляющей инженерной работы. Студентов научат анализировать большие массивы данных, а при необходимости разрабатывать собственные решения для работы с ними. Отдельный акцент в треке сделан на проектном управлении — компетенции, необходимой инженерам.

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«Развитие гибридных сетей связи требует инженеров нового типа – способных одновременно работать с наземной и космической инфраструктурой, алгоритмами связи, математическими моделями и программным обеспечением. Сегодня такие компетенции, как правило, формируются на стыке нескольких специальностей и уже в процессе практической работы. Наша новая магистратура впервые объединяет их в целостный образовательный трек. Вместе с ИТМО мы создаем среду, в которой будущие инженеры смогут не только освоить современные технологии, но и участвовать в разработке новых стандартов и архитектур связи», — сказал генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

Новый трек магистратуры стал частью масштабной стратегии «ИКС Холдинга» по подготовке инженеров для высокотехнологичных отраслей. В этом учебном году компании «ИКС Холдинга» открыли 417 мест на программах бакалавриата и магистратуры для будущих инженеров в семи ведущих технологических вузах. «Бюро 1440» проводит набор на программы бакалавриата в МГТУ им. Н. Э. Баумана, ИТМО, СибГУТИ и СибГУ им. М. Ф. Решетнева. Компания Yadro, входящая в холдинг, набирает студентов на программы бакалавриата и магистратуры в МФТИ, МИЭТ, ВШЭ Санкт‑Петербурга, ИТМО и СибГУТИ. Абитуриентам МФТИ также доступно обучение на совместной магистратуре Yadro и «Бюро 1440» по промышленной разработке ПО.

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