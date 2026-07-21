CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

29% россиян уже попросили прибавки, 29% готовятся, еще 22% не верят в успех переговоров о зарплате

Самые решительные в вопросах финансовых переговоров с руководством — те, кто зарабатывает больше. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Лишь 3% россиян считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. 8 из 10 уверены, что достойны прибавки: 29% уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 29% готовятся просить повышения в ближайшее время. А вот 22% признались, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут. За два года россиян, пассивных в вопросах оплаты труда, стало несколько меньше (минус 3 процентных пункта) — закономерная ситуация, учитывая замедление темпов прироста зарплат.

Нежелание обращаться за прибавкой свойственно не только россиянам, у которых тарифные ставки жестко определены (эту причину назвали 23% опрошенных). 22% респондентов заранее уверены в бесперспективности переговоров («Все равно не повысят»). 15% заявили, что им «проще найти новую работу, чем выпрашивать». 9% называют основным препятствием жадность руководства, а 6% — психологический дискомфорт. 7% не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании, а еще столько же предпочитают ждать инициативы сверху.

Наиболее решительны в вопросах финансовых переговоров молодежь и те, кто зарабатывает больше. Среди россиян в возрасте до 35 лет уже попросили прибавки 32%, еще 30% планируют в ближайшее время. Обращались к руководству за повышением зарплаты 33% зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц, и еще 35% вскоре инициируют переговоры.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 26 июня — 15 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

В главном российском разработчике СУБД увольнения. «Могут сократить до 30% штата»

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

«Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах

Вера Машкова, Softline: ИИ не заменяет людей, а меняет их роль

Директор по ИИ в администрации Трампа подал в отставку, проработав три месяца. Предыдущий продержался неделю

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще