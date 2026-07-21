«Авито Работа» и Sezar Group: 23% удалёнщиков готовы вернуться в офисы с современной архитектурой

Представления об идеальном рабочем пространстве к 2026 г. сильно изменились: приоритеты сместились в сторону технологий, здоровья и качества среды. Таковы результаты опроса, проведённого девелоперской компанией Sezar Group среди жителей России. Одновременно работодатели всё чаще стремятся сочетать преимущества современной офисной среды с запросом сотрудников на гибкость. Так, по данным «Авито Работы», средние зарплатные предложения для специалистов с гибридным форматом работы этой весной выросли на 16% за год и достигли 102754 руб/мес.

Согласно опросу Sezar Group, почти половина респондентов (47,4%) по-прежнему считает программу корпоративного питания за счет компании главным бенефитом офиса, однако конкуренция за это первенство заметно усилилась: 28,1% опрошенных теперь важнее наличие фитнес-зала и душа прямо в здании, ещё 16,8% не готовы работать в офисе без уличных террас, а 7,7% обращают внимание на наличие востребованных сервисов вроде химчистки или пунктов выдачи заказов

Запрос на открытые пространства прослеживается и в выборе зон отдыха: самым желанным местом для перерыва стала открытая терраса с видом на город — её выбрали 36,2% участников опроса. Подобные ожидания сотрудников Sezar Group уже реализует на практике: так, в МФК «Сити 4» на первой линии набережной в Сити спроектировано собственное благоустроенное дворовое пространство с зелёными зонами отдыха прямо внутри периметра зданий. В отличие от перегруженных небоскрёбов, камерный 18-этажный формат проекта делает его более комфортным — такое решение идеально подходит для штаб-квартиры компании. Панорамные виды на Москву-реку открываются уже с первых этажей, создавая ощущение простора прямо на рабочем месте.

На втором месте в опросе — шумное кафе для общения с коллегами (32,1%). Капсулы для сна и игровые зоны разделили третье место с результатом по 15,8% каждый.

Исследование показало, что классические бонусы уже перестали быть достаточным аргументом для выхода с удалёнки. Основным мотиватором для возвращения становятся престиж здания и его архитектура (23%). На этот запрос отвечает МФК «Сезар Тауэр» — небоскрёб класса Prime в историческом ядре Сити. Это финальный девелоперский проект в привычных границах «Москва-Сити». Он реализован строго в деловом формате, без апартаментов и гостиничной функции, что гарантирует приватность, отсутствие посторонних и удобство эксплуатации. Почти столько же опрошенных (20,4%) готовы ездить в офис только ради живого общения с коллегами. Доступ к премиальному сервису бизнес-центра в качестве главного аргумента в пользу выбора офиса указали 10,2% участников исследования.

В части технологий россияне проголосовали за практичность: более половины участников исследования (51%) назвали главной умной функцией офиса беспроводные зарядки по всему зданию. Управление климатом через смартфон важно для 21,9%, скоростные лифты без очередей — для 18,4%. Инновационная система доступа по биометрии, несмотря на свою прогрессивность, оказалась наименее востребованной функцией, набрав всего 8,7% голосов.

«Мы наблюдаем смену парадигмы: от базового комфорта в виде корпоративного питания сотрудники переходят к запросу на сложную среду. Офис 2026 г. воспринимается не просто как место для работы, а как многофункциональное пространство — с возможностью тренироваться, отдыхать на свежем воздухе и при этом пользоваться инновационными технологиями. Теперь за людей борются не снеками, а архитектурой и атмосферой», — сказал результаты опроса коммерческий директор департамента коммерческой недвижимости «Сезар Про» компании Sezar Group Павел Иншаков.

Модернизация офисов стимулирует людей возвращаться в живую рабочую среду. При этом компании периодический продолжают нанимать специалистов на дистанционную работу для закрытия точечных позиций. По данным «Авито Работы», чаще всего на удалёнку весной 2026 г. искали диспетчеров — число вакансий выросло на 61% за год, а средние зарплатные предложения для них составили 56750 руб/мес. На 44% чаще стали искать онлайн-консультантов со средней предлагаемой зарплатой 71000 руб/мес. На треть (+33%) увеличился спрос на графических дизайнеров — этой весной новички на удалёнке могли рассчитывать в среднем на 47000 руб/мес.

Эксперты «Авито Работы» также выяснили, как выросли за год средние зарплатные предложения для удалённых сотрудников. Лидерами здесь стали вакансии менеджеров по работе с клиентами — весной 2026 г. им стали предлагать в среднем 73198 руб/мес, что на 59% больше, чем годом ранее. Также значительный прирост зафиксировали у аналитиков (+46%) — им весной текущего года предлагали порядка 97977 руб/мес. На 42% выросли средние предлагаемые зарплаты у менеджеров по продажам — весной 2026 г. они могли рассчитывать в среднем на 99082 руб/мес.

Фактический заработок менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по продажам во многом зависит от бонусной части и выполнения плановых показателей.

«Компании всё чаще стремятся найти баланс между гибкостью и очным взаимодействием внутри команд, делая ставку на гибридные форматы занятости. Так, по нашим данным, весной текущего года средние зарплатные предложения для специалистов с гибридным графиком были на 13% выше, чем для полностью удалённых позиций. Это подтверждает, что бизнес целенаправленно инвестирует в привлекательность смешанной модели работы. На фоне растущих вложений в качество офисной среды и корпоративную инфраструктуру гибридный формат становится компромиссным решением, которое учитывает и запрос сотрудников на гибкость, и потребность компаний в регулярных очных коммуникациях», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».