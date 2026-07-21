Инвестиции в ИКТ в I квартале 2026 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет анализ инвестиций в ИКТ организаций 18 крупных отраслей экономики за I квартал 2026 г., включая расходы на ИКТ-оборудование, программное обеспечение и базы данных. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Ключевые показатели

Объем инвестиций в ИКТ крупных и средних организаций в I кв. 2026 г. составил 420,1 млрд руб. (+23,2% к I кв. 2025 г.). Их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал выросла до 7,7% против 5,9% годом ранее. Увеличение показателя обеспечили расходы на программное обеспечение (ПО) и базы данных, тогда как вложения в ИКТ-оборудование продолжили снижаться.

Объем инвестиций в ПО и базы данных в I кв. 2026 г. достиг 249,6 млрд руб., что соответствует 59,4% общего объема вложений в ИКТ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 64,3%. Столь заметный рост отражает как долгосрочный тренд (среднегодовой темп +29% за последние четыре года), так и особенности I кв. 2026 г., в частности эффект низкой базы (+3,6% в I кв. 2025 г.) и индексацию цен на ПО. Кроме того, поскольку на первый квартал обычно приходится не более 15% годового объема инвестиций, смещение сроков реализации проектов между кварталами способно заметно повлиять на динамику показателя. В последующие периоды темпы роста, вероятно, будут ближе к 20–30%.

Объем инвестиций в ИКТ-оборудование в I кв. 2026 г. составил 170,5 млрд руб., сократившись на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрицательная годовая динамика сохраняется с начала 2025 г., во многом она обусловлена высокими базовыми значениями 2024 г. В числе других причин — структурный дефицит на мировом рынке ИКТ-оборудования и компонентов (чипов памяти), вызванный ростом спроса со стороны сектора искусственного интеллекта, а также накопленные до 2025 г. запасы оборудования, сформированные в период пиковых объемов инвестиций. В этих условиях часть российских компаний отложила закупки ИКТ-оборудования в ожидании стабилизации ситуации на рынке.