IT Elements 2026 открывает прием заявок на премию «Инженерное искусство»

IT Elements открыла прием заявок на профессиональную премию «Инженерное искусство» — открытую отраслевую награду, которая отмечает архитекторов, инженеров, специалистов по инфраструктуре, информационной безопасности, восстановлению и руководителей инженерных команд. Прием заявок открыт до 31 августа 2026 года. Церемония награждения пройдет 9 сентября 2026 года в Москве. Генеральный партнер конференции — «Инфосистемы Джет».

Премия «Инженерное искусство» призвана отметить работу тех, кто отвечает за устойчивость критических ИТ-систем российского бизнеса. Их результат обычно остается внутри компаний: в архитектурных решениях, в сокращенном времени восстановления, в предотвращенных инцидентах. Премия делает эту работу публичной и дает ей отраслевое признание.

Награда оценивает конкретные инженерные кейсы: как спроектирована архитектура, как система пережила нагрузку, сбой или атаку, как была восстановлена после инцидента, как выстроена защита. Ключевой принцип оценки — киберустойчивость, то есть способность системы выдерживать нагрузки, продолжать работу в условиях ограничений и быстро возвращаться в строй после сбоев и атак.

Заявки принимаются в шести номинациях, которые отражают ключевые инженерные роли в контуре киберустойчивости:

Архитектор системы — за создание ИТ-архитектуры, которая выдерживает нагрузку, рост и отказ.

Инженер инноваций — за проект, который демонстрирует новые инженерные подходы с реальным результатом.

Инженер восстановления — за решения и действия, которые возвращают систему в строй после инцидентов и сбоев.

Инженер инфраструктуры — за реализацию проекта, который обеспечил устойчивую и непрерывную работу ИТ-сервисов.

Лидер инженерной команды — специальная номинация для руководителей, отвечающих за инженерную силу команды.

Инженер безопасности — за создание систем защиты, которые демонстрируют устойчивость к атакам и снижают риск их возникновения.

Участвовать могут индивидуальные специалисты, руководители инженерных команд, представители заказчиков, интеграторов, технологических компаний и внутренних ИТ-команд бизнеса. Подать заявку можно как за себя, так и за коллегу.

Главное условие — реальный инженерный вклад и подтвержденный результат. Премия сознательно не рассматривает маркетинговые кейсы без измеримого инженерного содержания, презентационные концепции без внедрения и заявки, не связанные с устойчивостью, защитой, эксплуатацией, восстановлением или развитием ИТ-систем.

В качестве жюри премии выступит программный комитет IT Elements, в который вошли независимые эксперты и топы крупнейших компаний России в различных отраслях. С его составом можно ознакомиться здесь.

«Наш мир построили инженеры. И мы хотим в рамках премии "Инженерное искусство" отметить вклад тех, кто реально создал что-то стоящее в ИТ. Не опытных менеджеров, не профессионалов маркетинга, а именно созидателей. Поэтому оцениваться каждый номинант будет по тому, что он создал — реализованный проект, работающее решение, а не просто красивая презентация», — подчеркнул руководитель дирекции информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин.

Ключевые даты:

21 июля – 31 августа 2026 — прием заявок

1– 8 сентября 2026 — экспертная оценка и финальный отбор

9 сентября 2026 — церемония награждения в рамках IT Elements

Победители получают публичное признание кейса и вклада, профессиональный статус в отраслевом ориентире, медийное продвижение историй за пределы сцены и место в сильной инженерной повестке IT Elements, где встречаются практики, архитекторы и команды.

Подать заявку и ознакомиться с полным положением о премии можно на странице «Инженерное искусство» на сайте IT Elements.