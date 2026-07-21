Termidesk: российский рынок VDI переходит от импортозамещения к технологической конкуренции

По данным Strategy Partners, в 2025 г. сегмент решений для виртуализации рабочих мест вырос на 21%, до 5,2 млрд рублей. Решение компании «Увеон-облачные технологии» (входит в «Группу Астра»), Termidesk VDI, заняло 30% рынка и подтвердил лидерство среди отечественных VDI-платформ. Технология VDI становится одним из наиболее заметных направлений российского рынка инфраструктурного ПО, который в 2025 году вырос на 16%, до 158 млрд рублей, опережая темпы роста совокупного российского ИТ-рынка. На этом фоне VDI показывает еще более высокую динамику и выходит за рамки удаленного доступа и становится частью критичной корпоративной инфраструктуры. К такому выводу пришло агентство Strategy Partners в аналитическом отчете «Анализ российского рынка инфраструктурного ПО». Об этом CNews сообщили представители «Увеон-облачные технологии».

Из отчета следует, что по итогам 2025 г. рынок решений для виртуализации рабочих мест вырос на 21%, до 4,8 млрд руб., а Termidesk VDI является лидером среди отечественных решений с долей рынка более 20%. По словам экспертов «Увеон-облачные технологии», дальнейший рост рынка будет определяться не только импортозамещением, но и способностью вендоров поддерживать масштабные внедрения, сложные сценарии эксплуатации и миграцию с иностранных платформ.

В «Увеон-облачные технологии» отмечают, что за последние несколько лет изменился сам характер спроса. Если в 2022–2024 гг. рынок во многом развивался за счет экстренного импортозамещения и необходимости заменить недоступные зарубежные решения, то сейчас заказчики все чаще выбирают платформы, исходя из долгосрочных бизнес-планов. На первый план выходят архитектура, отказоустойчивость, безопасность, совместимость с существующим ИТ-ландшафтом и стоимость владения.

«Рынок VDI уже нельзя рассматривать только как рынок удаленных рабочих мест. Для крупных организаций это инструмент непрерывности бизнеса, централизованного управления доступом и защиты данных. Поэтому конкуренция смещается в технологическую плоскость: заказчики оценивают не только происхождение продукта, но и его зрелость, масштабируемость, качество поддержки и способность вендора провести сложную миграцию без потери управляемости», — сказал Денис Мухин, директор по развитию бизнеса Termidesk.

Конкурентная структура рынка остается подвижной

По данным Strategy Partners, по итогам 2025 г. крупнейшими отечественными игроками российского рынка VDI являются Termidesk — 30%, «Базис» — 29%, «Орион» — 8%. Российский рынок VDI вырос на 21% до 5,2 млрд руб., при этом на российские решения пришлось 62% рынка.

Такая структура показывает высокую степень конкуренции и отсутствие окончательно закрепившегося лидера. Termidesk VDI, по оценке Strategy Partners, сохраняет первое место среди российских VDI-продуктов с 2022 г. В компании связывают эту позицию с мультиплатформенным подходом: Termidesk VDI разрабатывается как решение, которое может интегрироваться в неоднородную инфраструктуру заказчика, включая российское и зарубежное ПО, различные операционные системы, средства информационной безопасности и системные компоненты.

Более 80% установленной базы все еще приходится на иностранные VDI-решения

Несмотря на рост российских VDI-продуктов, в накопленном объеме рынка иностранные решения по-прежнему занимают более 80%. Это означает, что основной потенциал рынка связан не только с новыми внедрениями, но и с масштабной миграцией уже существующих инфраструктур.

В компании подчеркивают, что такая миграция не сводится к простой замене лицензий. В крупных организациях платформа VDI глубоко встроена в рабочие процессы, безопасность, систему управления пользователями, периферию, сетевую инфраструктуру и эксплуатационные практики. Поэтому переход на российскую платформу требует инженерной экспертизы, разработки методологии и проверки совместимости компонентов.

«Для заказчика миграция с иностранной VDI-платформы — это не разовая закупка, а архитектурный проект. Нужно сохранить привычный уровень управляемости, обеспечить безопасность доступа, не потерять производительность и пройти путь от пилота до промышленной эксплуатации. Именно поэтому рынок будет расти не только за счет регуляторики, но и за счет зрелости российских продуктов, роста числа сценариев использования», — сказал Денис Мухин.

VDI становится частью критичной корпоративной инфраструктуры

Спрос на VDI становится шире классического сценария «офисного компьютера в облаке». Крупные заказчики используют виртуальные рабочие места для централизованного доступа к приложениям, работы в защищенных контурах, поддержки распределенных команд, управления подрядчиками, а также для тяжелых специализированных сценариев, включая графику, проектирование и инженерные задачи.

Для таких внедрений критичны не только сама VDI-платформа, но и весь технологический стек вокруг нее: гипервизор, балансировка, средства доступа, интеграция с каталогами пользователей, механизмы информационной безопасности, мониторинг и поддержка конечных устройств.

Именно этим объясняется рост интереса к комплексным решениям. Termidesk развивает не только платформу VDI, но и связанные компоненты, включая Termidesk Connect для балансировки и обеспечения устойчивого доступа, а также единую продуктовую лицензию Termidesk Enterprise – готовую VDI-инфраструктуру под ключ на базе VMmanager, Termidesk VDI и Termidesk Connect.

К 2030 году рынок VDI может вырасти более чем вдвое

Согласно сценариям Strategy Partners, российский рынок VDI сохранит устойчивый рост. До 2030 г. его объем может увеличиться с 4,8 млрд руб. в 2025 году до 6,4 млрд руб. в 2027 г. и 10,7 млрд руб. к 2030 г.

В «Увеон-облачные технологии» считают, что ключевыми драйверами роста станут переход крупных организаций на российские решения, развитие зрелости отечественных VDI-платформ, рост требований к безопасности и необходимость централизованного управления рабочими средами.

При этом конкуренция будет усиливаться. По данным Strategy Partners, в 2026–2027 гг. возможности роста российских VDI-вендоров будут во многом зависеть от борьбы за крупнейших операторов ИТ-инфраструктуры, готовых к массовому переходу на российские решения.

В VDI-проектах решающей становится инженерная экспертиза

По мере усложнения проектов растет значение партнерской и инженерной экспертизы. Крупные VDI-внедрения требуют специалистов, способных проектировать инфраструктуру с учетом гипервизоров, сетевой архитектуры, балансировки, безопасности, пользовательских профилей, периферии и отказоустойчивости.

«Увеон — облачные технологии» развивает это направление через технологические партнерства, тестирование совместимости и обучение специалистов. В 2025 г. компания провела более 20 испытаний и выпустила 19 официальных сертификатов совместимости Termidesk VDI с решениями в области информационной безопасности, аутентификации, тонких клиентов и виртуализации.

В компании отмечают, что для заказчика это снижает неопределенность при внедрении: чем больше компонентов проверено заранее, тем проще пройти путь от пилотного проекта к промышленной эксплуатации.

Отечественного происхождения уже недостаточно

Российский рынок VDI вступил в стадию, где одного факта отечественного происхождения продукта уже недостаточно. Заказчики переходят к выбору долгосрочных инфраструктурных платформ, которые должны обеспечивать безопасность, управляемость, совместимость, отказоустойчивость и поддержку масштабных внедрений.

Для «Увеон — облачные технологии» этот переход означает расширение роли Termidesk: от VDI-продукта к платформе надежного доступа и элементу корпоративной инфраструктуры, на который заказчики могут опираться при миграции с иностранных решений и развитии собственных цифровых сервисов.