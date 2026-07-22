24% зумеров планируют подрабатывать этим летом, но не выходить на полную ставку

Почти каждый четвертый россиянин в возрасте 18–24 лет (24%) летом 2026 г. планирует подрабатывать — заниматься фрилансом, сезонными или временными проектами, но не выходить на полную ставку. При этом полностью отказаться от работы на лето готовы лишь 3% молодых людей — это самый низкий показатель среди всех возрастных групп, выяснили аналитики hh.ru. Команда исследований hh.ru подвела итоги опроса, проходившего среди 2394 российских соискателей в период с 9 по 15 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Несмотря на интерес к более гибким форматам занятости, большинство молодых специалистов не готовы полностью отказываться от стабильной работы, если она уже есть. Почти семь из десяти (67%) заявили, что не рассматривают формат «карьерных каникул» («карьерные каникулы» — осознанный длительный перерыв от работы на несколько месяцев.) и не хотят рисковать доходом или рабочим местом. При этом 20% признались, что идея длительного летнего перерыва в работе им нравится и они хотели бы попробовать такой формат в будущем, а 13% уже имеют подобный опыт или планируют сделать себе «карьерные каникулы» до конца лета.

Чтобы решиться на «карьерные каникулы» этим летом, зумерам нужна финансовая безопасность: 41% участников опроса могли бы позволить себе отдыхать летом только при условии наличия накоплений, которых хватит минимум на три-четыре месяца жизни. Еще 31% решились бы на долгий перерыв лишь при уверенности, что осенью смогут найти работу не хуже нынешней, а для 20% важно все-таки иметь возможность совмещать отдых с легким фрилансом или подработкой.

«Для поколения зумеров сегодня характерен прагматичный подход к карьере. Даже те, кто рассматривает возможность взять паузу в работе, чаще не готовы полностью отказываться от заработка: 22% рассчитывают на доход от подработок или фриланса, еще почти половина респондентов (49%) намерена использовать свои накопления, 14% — отпускные, и лишь 10% надеются на финансовую поддержку семьи. Молодые специалисты ценят гибкость, но не готовы жертвовать финансовой стабильностью. Для них временный переход на проектную занятость — скорее способ сохранить баланс между работой и личной жизнью, но не выпадать на долгий срок из профессии», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Главной причиной, которая могла бы подтолкнуть молодежь к длительному перерыву в работе, остается эмоциональное истощение. Если бы появилась возможность взять «карьерные каникулы» на два-три месяца, 38% сделали бы это ради восстановления от работы. Еще 16% использовали бы это время для учебы и получения новых навыков, а 8% — для путешествий. Вместе с тем почти треть молодых респондентов (31%) признается, что не стала бы брать такой перерыв, поскольку считает важным сохранять непрерывный трудовой стаж.

Молодые специалисты также достаточно трезво оценивают отношение работодателей к подобным паузам в карьере. По мнению 39% респондентов, рекрутеры скорее настороженно относятся к кандидатам, которые открыто говорят, что не работали летом ради отдыха или восстановления. Еще 21% считают, что такие объяснения могут восприниматься как проявление инфантильности. Лишь 22% уверены, что для современных компаний подобные карьерные паузы становятся новой нормой — при этом, среди других возрастных категорий этот вариант ответа выбирали значительно меньшее количество опрошенных.

Несмотря на общий скепсис в отношении «карьерных каникул», именно поколение зумеров чаще представителей других возрастов считает, что работодателям придется адаптироваться к новому запросу сотрудников на баланс между работой и личной жизнью. Такого мнения придерживаются 27% респондентов 18–24 лет — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.