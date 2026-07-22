«Авито Подработка»: в Санкт-Петербурге чаще всего искали исполнителей в общепите, а больше всего платили в сфере ремонта

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные сервиса в Санкт-Петербурге за I полугодие 2026 г. и сравнили их с аналогичным периодом 2025 г. Больше всего новых предложений о подработке появилось в сфере общественного питания: с прошлого года их число в регионе увеличилось на 16%. Санкт-Петербург традиционно становится более активным в теплый сезон: с приближением лета растет поток гостей города, открываются летние площадки, увеличивается нагрузка на кафе, рестораны и другие сервисные направления. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Спрос заказчиков

Чаще всего в общепите на подработку стали искать работников кухни (+65% за год), официантов (+53%) и поваров (+7%). Рост числа предложений о подработке в общественном питании связан прежде всего с сезонностью. В первой половине года кафе и рестораны Петербурга начинают готовиться к высокому туристическому сезону: открывают летние веранды и усиливают команды на период роста посещаемости. Для бизнеса подработка удобна тем, что позволяет быстро привлекать исполнителей на отдельные смены в часы пик. Поэтому особенно заметно вырос спрос на работников кухни — на 65% за год — и официантов — на 53%.

На 5% выросло число предложений в сфере торговли. Наиболее активно в отрасли искали работников торгового зала (+36%).

Таким образом, наиболее динамичный рост предложений приходится на позиции, напрямую связанные с обслуживанием клиентов. Это значит, что бизнес в первую очередь усиливает те направления, где объем задач меняется в зависимости от посещаемости и сезона.

Уровень вознаграждений

Средние предлагаемые вознаграждения за подработку по региону в первой половине 2026 г. составили 42,61 тыс. руб/мес. Самые высокие вознаграждения исполнителям были доступны в сфере ремонта и отделки помещений — в среднем около 100,7 тыс. руб/мес. Чуть меньше — в сфере строительства жилых и коммерческих объектов, 67,94 тыс. руб/мес. Самыми высокооплачиваемыми исполнителями в этих сегментах оказались монтажники — они могли рассчитывать в среднем на 115,01 тыс. руб/мес.

Высокие вознаграждения в ремонте объясняются следующим образом: задачи требуют специальных навыков, опыта и нередко связаны с высокой физической нагрузкой. Кроме того, оплата в этом сегменте часто зависит от объема и сложности выполненных работ. Поэтому заказчики готовы предлагать квалифицированным исполнителям более высокое вознаграждение. При этом фактический доход на подработке может различаться в зависимости от количества смен, продолжительности занятости и характера задач.

Среди других отраслей высокие вознаграждения также предлагались в бьюти-индустрии — в среднем заказчики указывали суммы в размере 57,85 тыс. руб/мес. Мастера ногтевого сервиса могли рассчитывать в среднем на 77,65 тыс. руб/мес.

Выше среднего по региону исполнителям предлагали также в сфере общественного питания — средние предлагаемые вознаграждения по отрасли составили 54,23 тыс. руб/мес. Больше всего предлагали поварам — около 63,99 тыс. руб/мес.

Интерес исполнителей

Сами исполнители стали чаще интересоваться подработкой на складских позициях: сортировщиком (+114%), кладовщиком (+68%) и оператором пункта выдачи заказов (+52%). Складская логистика остается одним из наиболее доступных направлений для подработки: для большинства позиций не требуется специальная подготовка, а задачи имеют понятный формат.

«Формат подработки для многих россиян — это не просто способ получить дополнительный доход в свободное время. Согласно нашему опросу, почти каждый пятый (19%) опрошенный из Санкт-Петербурга, уже получивший или планирующий получить опыт подработки по своей специальности на старте профессионального пути, рассматривает подработку как полноценное начало карьеры, а еще 29% респондентов считают этот формат отличной возможностью попробовать себя в разных ролях», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».