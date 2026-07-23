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Бесплатный канал найма: 85% компаний принимают в штат родственников сотрудников

Охотнее нанимают «своих» в промышленности, финансах и логистике. В опросе SuperJobЮ сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Производственные предприятия по-прежнему активнее других принимают на работу родственников сотрудников: трудоустроить «своих» можно в 93% компаний. На втором месте финансовый сектор: 88% банков лояльны к подобным кандидатам. Среди логистических компаний таких 87%. В строительной отрасли практику родственного найма применяют 82% работодателей, в сфере продаж и ИT — по 79%, в сфере услуг — 77%.

В целом по рынку доля компаний, нанимающих родственников своих сотрудников, фиксируется на отметке 85%. При этом число организаций, полностью исключающих такую возможность, сейчас составляет всего 8% (а в период с 2021 по 2024 гг. было 16—17%).

Как и раньше, крупные работодатели охотнее нанимают родственников сотрудников: среди предприятий с численностью до 100 человек подобная практика есть у 81% организаций, а в крупном бизнесе (более 1000 работников) этот показатель достигает 91%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Населенных пунктов: 194

Время проведения: 26 июня — 15 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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