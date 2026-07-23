Для каждого второго студента в сфере ИБ гибкий график важнее зарплаты на старте карьеры

Cостоялся опрос карьерных ожиданий среди студентов профильных вузов: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и др. Для многих респондентов карьера в кибербезопасности начинается еще до получения диплома. 41% опрошенных уже совмещают учебу с работой по специальности, еще 16% проходили стажировку или практику в ИБ. Поэтому на старте студентам важен не только размер оклада, но и формат, который позволяет получать опыт, не отрываясь от учебы. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы Джет».

При этом деньги не стали главным мотивом выбора профессии. 68% студентов выбрали информационную безопасность, потому что считают ее перспективным, развивающимся направлением. Еще 56% рассчитывают на востребованность специалистов и возможность сразу найти работу после обучения. Зарплату как причину выбора профессии назвали только 8% респондентов.

Несмотря на это, зарплатные ожидания у будущих специалистов остаются достаточно высокими. Треть студентов рассчитывает на стартовый доход от 60 до 100 тыс. руб., еще 16% — на доход от 100 до 150 тыс. руб. Однако бесплатный вход в профессию не выглядит массовым сценарием: неоплачиваемую стажировку готовы рассматривать только 7% опрошенных.

Главный запрос к обучению связан с практикой. 59% студентов не хватает занятий на реальных средствах защиты, с которыми специалисты работают в компаниях. 35% хотели бы чаще разбирать инциденты и атаки, а 31% — изучать современные направления, включая безопасность искусственного интеллекта, облачных сред и безопасную разработку.

«Для студентов ИБ первая работа — это не только вопрос зарплаты, но и возможность войти в профессию еще во время учебы. Поэтому на старте особенно важны гибкий график, наставничество, стажировки и доступ к реальным инструментам. Например, Jet Security Start устроена именно как оплачиваемая программа для начинающих специалистов в ИБ: участники постепенно погружаются в реальные проекты, работают рядом с опытными коллегами и на практике понимают, какое направление кибербезопасности им ближе», — отметил Андрей Янкин, руководитель дирекции информационной безопасности, «Инфосистемы Джет».