«Моя смена»: спрос бизнеса на временный персонал продолжает расти

Сервис по поиску подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme) отмечает возросший спрос на услуги временного персонала со стороны бизнеса. По итогам II квартала 2026 г. число выполненных исполнителями смен выросло почти на 20% в годовом выражении. Параллельно растет и число самозанятых, зарегистрированных на платформе. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

Во II квартале 2026 г. число выполненных смен на платформе выросло на 19,2% относительно II квартала 2025 г. и на 9,1% относительно I квартала 2026 г. Рост показателя от квартала к кварталу говорит о том, что компании в России привлекают внешний персонал в том числе для закрытия операционных задач вне сезонных пиков.

Растущий спрос бизнеса поддерживается притоком новых исполнителей. Число новых самозанятых, зарегистрированных на платформе за второй квартал, выросло на 31,3% год к году.

Как и в начале 2026 г., регионы за пределами традиционных центров занятости – Москвы и Санкт-Петербурга – демонстрируют опережающую динамику. По приросту числа выполненных смен за год лидирует Вологодская область (рост более чем в 10 раз). Далее следуют Мурманская область (рост почти в пять раз) и Новгородская область (рост в 4,7 раза). Эти же регионы показывали ускоренный рост еще по итогам первого квартала. То есть тренд на расширение географии платформенной занятости продолжает набирать силу.

По притоку новых самозанятых за год сильнее всего выросли Тюменская (+215,6%), Нижегородская (+137,7%) и Владимирская области (+115,4%), а также Республика Башкортостан (+111,2%) и Тамбовская область (+104,1%).

В число самых высокооплачиваемых позиций по итогам II квартала 2026 г. комплектация и сбор заказов (521 руб./час), разгрузка товаров на складе (504 руб./час), работа в горячем цеху (493 руб./час), мойка посуды и оборудования в ночную смену (484 руб./час).

«Сейчас бизнес старается не держать дополнительных сотрудников в штате «на всякий случай», поскольку все компании – как крупные, так и небольшие – сосредоточены на оптимизации затрат. А фонд оплаты труда традиционно выступает крупнейшей расходной статьей. В зависимости от сегмента он формирует от 30 до 50% всех издержек. Поэтому услуги временного персонала становятся более востребованными, бизнес учится использовать этот инструмент в своей операционной деятельности, чтобы сохранять конкурентоспособность и не снижать уровень сервиса», – сказал генеральный директор «Моей смены» Николай Гальянов.