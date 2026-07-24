65% родителей считают компьютерную грамотность такой же важной, как школьные предметы

Большинство российских родителей (65%) считают, что базовая компьютерная грамотность и ИТ-навыки сегодня необходимы каждому школьнику не меньше, чем математика, русский язык или другие основные предметы. При этом только 40% сообщили, что их ребенок уже получает или ранее получал дополнительное образование, связанное с компьютерной грамотностью и цифровыми навыками, например занимается или занимался робототехникой, программированием, 3D-моделированием. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Лаборатории Касперского» и образовательной платформы «Учи.ру». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Исследование проведено образовательной платформой «Учи.ру» совместно с «Лабораторией Касперского» среди родителей школьников в России в июле 2026 г., в нем приняли участие более 1500 респондентов. В опросе изучались отношение семей к цифровому образованию, ожидания от ИТ-курсов, а также представления родителей о востребованных навыках будущего.

Зачем детям ИТ-курсы. Среди родителей, чьи дети посещают или посещали ИТ-занятия, наиболее распространенной причиной выбора стало желание развивать у ребенка логику, системное и математическое мышление — так ответили 63% респондентов. Почти половина (48%) отметили, что такие занятия помогают детям научиться безопасно пользоваться современными технологиями и лучше понимать цифровые риски. Еще 35% считают важным, что благодаря дополнительному обучению ребенок занят полезным делом и меньше времени проводит в гаджетах без цели.

Для части родителей ИТ-образование — это еще и инвестиция в будущее ребенка. По 33% опрошенных считают, что такие занятия позволяют попробовать себя в профессии, определиться с будущей карьерой или получить навыки, которые повысят востребованность на рынке труда и помогут претендовать на более высокий доход. При этом 39% респондентов рассказали, что инициатором обучения стал сам ребенок.

Как делают выбор дополнительного обучения. При выборе ИТ-курсов большинство родителей (80%) в первую очередь ориентируются на интерес самого ребенка. Для 41% важен его возраст, 26% учитывают собственный профессиональный опыт или сферу деятельности, а четверть (25%) обращают внимание на ситуацию на рынке труда и востребованность в будущем определенных профессий.

Как понимают, успешно ли проходит обучение. Главным показателем успешности ИТ-обучения половина родителей (50%) считает желание ребенка продолжать заниматься. Для 30% важен практический результат — например, создание собственного проекта, игры или сайта.

«Мы видим устойчивый интерес семей к программированию — оно входит в топ-3 самых востребованных направлений внешкольного обучения на Учи.ру. Во многом это связано с тем, что все больше семей рассматривают его не только как знакомство с ИТ, но и как способ развивать логическое и алгоритмическое мышление. При этом ребенку важно как можно быстрее увидеть, как знания работают на практике. Именно поэтому в современных курсах программирования все больше внимания уделяется интерактивным заданиям, где каждая написанная команда сразу дает видимый результат. Такой подход используется и на наших курсах: дети с первых занятий видят, как код меняет происходящее на экране, что помогает быстрее разобраться в принципах программирования и поддерживает интерес к обучению», — сказал Сергей Акопян, руководитель образовательного продукта «Учи.ру».

«Еще несколько лет назад дополнительные занятия по ИТ, особенно по таким нишевым областям вроде кибербезопасности, были редкостью и скорее историей для небольшой группы увлеченных школьников. Сегодня образовательных возможностей гораздо больше: онлайн- и офлайн-курсы, митапы, CTF, открытые материалы по реверсу, криптографии, веб-безопасности и другим направлениям. Это позволяет детям уже в школе знакомиться с технологиями, пробовать разные направления и осознанно выбирать, что им действительно интересно в профессиональном плане. И даже если в будущем ребенок не станет ИТ-специалистом, полученные цифровые навыки наверняка пригодятся ему в любом другом деле», — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») в России.