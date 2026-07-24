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96% субъектов МСП могут втрое сократить расходы на автоматизацию

Микропредприятия — компании с численностью до 15 сотрудников — составляют 96% всех субъектов малого и среднего предпринимательства в России (по данным Единого реестра субъектов МСП на начало 2026 года). Именно на этот сегмент рассчитан один из сценариев исследования iKS-Consulting, посвященного стоимости владения сервисами для совместной работы и автоматизации.

Компании такого размера, со штатом из руководителя, трех менеджеров по продажам, маркетолога и десяти исполнителей, требуется одновременно управлять продажами, взаимодействовать с клиентами, координировать задачи и совместную работу сотрудников. Для этого бизнесу требуется CRM-система, планировщик задач, конструктор сайтов, мессенджер и сервис для видеоконференцсвязи. Об этом CNews сообщили представители iKS-Consulting.

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Исследование показало, что годовая стоимость одинакового по функциям набора инструментов для компании из 15 человек варьируется от 58,7 тыс. до 187,8 тыс. руб. в год. Отличается только способ покупки: все в составе единой платформы, или по отдельности у разных поставщиков. При этом первый вариант оказывается в 3,2 раза дешевле.

Для микропредприятий такая разница критична. По данным Минэкономразвития, средняя годовая прибыль микропредприятия в России составляет 13 млн руб. Экономия 129 тыс. рублей в год — это почти 1% от всей годовой прибыли, которую компания может направить на развитие, а не на поддержку разрозненных подписок.

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