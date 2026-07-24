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Четверо из 10 россиян не согласятся на серую зарплату

Противников «серых» схем по-прежнему больше, чем лояльных к ним. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Доля тех, кто принципиально не готов работать за «серую» зарплату или вообще без официального оформления, составляет 40%. Согласились бы на подобные условия 35% опрошенных, а каждый четвертый не смог определиться с ответом. Таким образом, число противников по‑прежнему превышает число потенциально согласных (в январе 2026 г. соотношение было 42% к 33%).

Среди мужчин 43% выразили готовность к серым схемам, тогда как среди женщин таких лишь 29%.

Молодежь до 35 лет соглашается чуть чаще (34%), чем те, кто старше (37%).

Среди обладателей высшего образования готовы работать за зарплату в конверте 36% респондентов, среди закончивших средние профессиональные учебные заведения — 33%.

Чем выше ежемесячный доход, тем легче респонденты соглашаются на неофициальные выплаты: среди получающих до 100 тыс. руб. лоялен 31%, а среди тех, чья зарплата свыше 150 тыс., таких уже 43%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 402

Время проведения: 13—16 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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