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Пострадавшие продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам от «WB Банка» и займам от МКК «WB Финанс»

«WB Банк» и МКК «WB Финанс» (выдает займы продавцам) подключили кредитные каникулы продавцам — представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries. Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от Wildberries, включая первые поддерживающие выплаты. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Клиенты «WB Банка» и МКК «WB Финанс» — представители МСП — получили бесплатную отсрочку по всем кредитам и займам. Платежи по основному долгу и начисление процентов заморожены на три месяца. Таким образом, ближайший платеж по кредитам и займам нужно будет внести только в конце октября 2026 г.

Продавцам не нужно подавать заявки или предоставлять какую-либо документацию — отсрочка подключена автоматически. Информация об этом уже отобразилась в личных кабинетах продавцов.

Если предприниматель не нуждается в отсрочке и хочет продолжать платить по стандартному графику, он может отключить опцию в своем личном кабинете по специальной кнопке либо обратиться в поддержку.

Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.

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