R-Style Softlab объявила о назначении Сергея Вершкова генеральным директором

Компания R-Style Softlab, российский разработчик ПО для финансового сектора и системный интегратор, сообщила о назначении Сергея Вершкова на должность генерального директора.

Новый руководитель определил ключевые приоритеты компании на ближайшую перспективу: развитие продуктовой линейки и технологического стека с фокусом на решения в области искусственного интеллекта, а также укрепление лидирующих позиций на рынке банковского программного обеспечения.

«Для меня большая честь возглавить R-Style Softlab — компанию с глубокой экспертизой и историей, где созданы решения, которым доверяют сотни финансовых организаций по всей стране. В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность Сергею Машурину за проделанную работу, за то, что он вложил в становление и развитие компании. Под его руководством R-Style Softlab укрепила свои позиции, сформировала сильную команду и вышла на новые рубежи. Мне важно не только сохранить всё лучшее, что уже создано, но и придать новый импульс развитию, открыть новые возможности для роста — и для каждого сотрудника, и для компании в целом. Мой приоритет — в развитии продуктов и команды с фокусом на искусственный интеллект, в достижении амбициозных результатов вместе с нашими партнерами», — прокомментировал свое назначение Сергей Вершков.

Сергей Вершков — опытный управленец с более чем 25-летним опытом в ИТ-секторе и финансовой сфере. На протяжении своей карьеры он занимал руководящие должности в крупнейших финансово-технологических структурах, возглавлял ИТ-компании и руководил цифровыми направлениями развития бизнеса. Его компетенции охватывают стратегическое управление, продуктовую трансформацию, цифровизацию и построение партнерских экосистем.