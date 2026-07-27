Андрей Филатов назначен генеральным директором ЛАБ СП

Новым генеральным директором российского ИТ-разработчика ЛАБ СП назначен Андрей Филатов. Евгений Распопов покидает компанию, он планирует сфокусироваться на личных проектах в других сферах. Об этом CNews сообщили представители ЛАБ СП.

«Евгений возглавлял компанию на одном из самых непростых этапов, он помог выстроить бизнес-модель компании, структурировать подход, выстоять в текущее кризисное время для всего ИТ- рынка. Его экспертиза и опыт позволили обеспечить рост выручки ЛАБ СП и развитие новых продуктов, - отметил Андрей Филатов, генеральный директор ЛАБ СП.

Выручка компании ЛАБ СП в 2025 г. выросла на 13,6% до 697,3 млн руб. по сравнению с 2024 г. Чистая прибыль при этом за год выросла в 12 раз до 146,5 млн руб.

«У нас уже сформирован пул востребованных на рынке решений – поддержка клиентских внедрений продуктов SAP, интеграционная платформа, а также в процессе разработки амбициозный проект по созданию ERP. Уверен, это прекрасная возможность для компании, несмотря на сложный период для всей ИТ-индустрии, сделать рывок в развитии», - отметил Андрей Филатов.

Андрей Филатов в данный момент добавил к роли управляющего партнера и основателя компании ЛАБ СП еще и роль генерального директора. Также Андрей является независимым директором в нескольких крупных компаниях.

В ИТ-индустрии Андрей Филатов работает более 20 лет. До начала 2023 г. занимал должность генерального директора компании SAP CIS, ранее также был генеральным директором IBM в России.

В 1994 г. Андрей Филатов закончил радиотехнический факультет Уральского государственного технического университета по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Он также прошел обучение по программе International Executive Programme в бизнес-школе INSEAD во Франции и Сингапуре.