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Около 20% сотрудников каждый день испытывают стресс на работе

Почти каждый второй сотрудник испытывает стресс на работе несколько раз в неделю, а более трети – ежедневно или несколько раз в день. Согласно исследованию девелоперской компании Forma, основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остаются высокая рабочая нагрузка, 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а треть сотрудников отмечают шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

Сотрудники российских компаний все чаще связывают свое эмоциональное состояние не только с профессиональными задачами, но и с качеством офисной среды. При этом эмоциональный комфорт на работе для многих остается скорее исключением, чем правилом. Только четверть опрошенных чувствуют себя комфортно каждый день. Для половины респондентов такое состояние наступает лишь несколько раз в неделю, а каждый шестой сотрудник испытывает его лишь несколько раз в месяц или еще реже.

Профессиональный срез показал заметные различия между отраслями. Наиболее подверженными стрессу оказались сотрудники ритейла: более 40% представителей отрасли сталкиваются с ним ежедневно или несколько раз в день. Для сравнения, среди ИТ-специалистов этот показатель составляет всего 13%. При этом именно сотрудники ИТ чаще других чувствуют себя эмоционально комфортно в офисе – 41% респондентов. Среди финансистов этот показатель составляет 27%, среди сотрудников ритейла – 17%, а среди специалистов маркетинга и медиа – 10%.

Возраст также влияет на восприятие стресса. Самыми уязвимыми оказались сотрудники младше 25 лет: 82% из них испытывают стресс несколько раз в неделю или чаще. Среди работников старше 55 лет этот показатель почти вдвое ниже – 44%. При этом причины напряжения практически не меняются от поколения к поколению: сотрудников всех возрастов больше всего беспокоят высокая нагрузка, жесткие дедлайны и неопределенность задач. Это может говорить о том, что с возрастом меняется не столько характер работы, сколько способность адаптироваться к рабочему давлению.

Интересно, что самым сложным периодом для сотрудников является не утро, а конец рабочего дня, когда накапливаются нерешенные вопросы и приближаются сроки сдачи проектов. Для восстановления сил большинство работников выбирают простые способы. Чаще всего сотрудники выходят на свежий воздух (59%) или делают перерыв на кофе и чай (58%). Почти каждый третий слушает музыку, а каждый четвертый предпочитает перекусить или пообщаться с коллегами. Такие результаты показывают, что сотрудникам зачастую нужен не длительный отдых, а возможность ненадолго переключиться и восстановить концентрацию в течение рабочего дня.

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Исследование также показало высокий запрос на качественную офисную среду. Наиболее востребованными элементами инфраструктуры стали зеленые пространства (65%). Запрос на природу оказался настолько сильным, что при выборе новой инфраструктуры для снижения стресса почти 70% участников исследования отдали предпочтение зеленому двору. Комнаты отдыха интересны 48% опрошенных, террасы – 43%, а капсулы для сна – 29%.

Тихие зоны для уединения также пользуются большой популярностью – их выбрало более половины респондентов. Неожиданно самым высоким запрос на уединение оказался у специалистов маркетинга и медиа: сразу 90% представителей отрасли назвали тихие зоны важным условием эмоционального комфорта. Среди юристов таких оказалось 42%, среди финансистов – 27%, а среди сотрудников ритейла – 33%.

«Почти 90% специалистов уверены, что офисная инфраструктура напрямую влияет на продуктивность и эмоциональное состояние. Более того, 85% участников исследования заявили, что стали бы чаще приезжать в офис при наличии комфортных зон для восстановления и отдыха. Поэтому сегодня девелоперы все чаще уделяют внимание благоустройству территории рядом с деловыми центрами, общественным пространствам, проектируют террасы с озеленением, интегрируют инфраструктуру для отдыха, а также ритейл на первых этажах. Такая среда помогает формировать полноценный сценарий рабочего дня и делает офис привлекательным для сотрудников», – отметили в компании Forma.

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