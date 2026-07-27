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«Октава ДМ» и Технико-экономический колледж имени А. Г. Рогова будут готовить специалистов для радиоэлектронной отрасли

Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» и Тульский технико-экономический колледж имени А. Г. Рогова будут совместно готовить специалистов для радиоэлектронной отрасли. Об этом CNews сообщил представитель компании «Октава ДМ».

Соглашение предусматривает развитие практико-ориентированного обучения, организацию производственной практики на предприятии, целевое обучение студентов и последующее трудоустройство выпускников.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что студенты колледжа смогут познакомиться с современными технологиями разработки и производства профессиональной электроакустической продукции, получить практические навыки работы на высокотехнологичном предприятии и освоить компетенции, востребованные в российской промышленности: «Для высокотехнологичного предприятия важно участвовать в подготовке специалистов, которым предстоит развивать отечественную промышленность. Одним из важных направлений нашего сотрудничества станет развитие целевого обучения, которое позволит готовить специалистов с учетом реальных потребностей производства».

Участие в федеральной программе позволяет «Октаве ДМ» формировать кадровый резерв с учетом реальных потребностей производства, а студентам — получать востребованные компетенции, опыт работы на современном предприятии и возможность дальнейшего трудоустройства.

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«Партнерство с высокотехнологичным предприятием открывает для наших студентов новые возможности профессионального развития. Практическая подготовка непосредственно на производстве, участие специалистов компании в образовательном процессе и подготовка специалистов в рамках целевого обучения позволят готовить выпускников, максимально соответствующих требованиям современной промышленности. Для колледжа это важный шаг в развитии практико-ориентированного образования и укреплении взаимодействия с работодателями», — отметила исполняющая обязанности директора колледжа Наталья Куницына.

«Октава ДМ» последовательно развивает сотрудничество с образовательными организациями, поддерживая подготовку молодых специалистов для российской радиоэлектронной отрасли. Партнерство с Тульским технико-экономическим колледжем имени А. Г. Рогова станет еще одним шагом в развитии кадрового потенциала региона и укреплении взаимодействия между системой среднего профессионального образования и промышленностью.

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