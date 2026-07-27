Positive Technologies по итогам 6 месяцев 2026 года увеличила объем отгрузок на 45% до 10,7 млрд рублей, превысив изначальный прогноз менеджмента более чем на 2 млрд рублей

Positive Technologies опубликовала промежуточную финансовую отчетность по итогам первых шести месяцев 2026 г. В первом полугодии объем отгрузок увеличился на 45% к показателям прошлого года и составил 10,7 млрд руб., при ранее озвученном менеджментом финансовом плане на уровне не менее 8,5 млрд руб. Расходы компании по итогам первых 6 месяцев 2026 г. сократились на 13%, что соответствует ранее заявленным планам менеджмента по удержанию затрат на уровне не выше прошлого года. Positive Technologies подтверждает прогноз по отгрузкам на 2026 г. — 40 – 45 млрд руб., при удержании общей суммы расходов в рамках лимита предыдущего года.

«Мы довольны результатами за первое полугодие, они превзошли наши ожидания и показали, что компания в текущих рыночных условиях продолжает масштабировать свой бизнес и идти по намеченной стратегии с опережением плана. Рост продаж, существенно опережающий как динамику рынка, так и наши собственные прогнозы, обусловлен расширением активной клиентской базы, реализацией крупных сделок и масштабированием продаж наших флагманских продуктов и решений, — сказал Владимир Клявин, директор центра продаж и развития бизнеса Positive Technologies в РФ, — Результаты за первое полугодие вселяют оптимизм. Рост отгрузок к прошлому году за первые 6 месяцев составил 45%, а во втором квартале отгрузки выросли в 2,2 раза. Мы подтверждаем ранее озвученный финансовый план команды Sales-блока на год в диапазоне 40 – 45 млрд руб. При этом в третьем квартале мы ожидаем увеличения объема отгрузок на 50% к прошлому году, до 6,75 млрд руб.».

Основной вклад в объем отгрузок первого полугодия внесли флагманские продукты компании: Max Patrol SIEM, Max Patrol VM, PT NGFW. В рамках реализации стратегических планов развития Positive Technologies продолжает масштабировать бизнес за счет выхода в новые сегменты рынка и расширения клиентской базы. Активно развивается направление защиты конечных устройств, представленное MaxPatrol EDR, платформой MaxPatrol EPP и собственным антивирусным решением. Сегодня Positive Technologies обладает достаточно зрелым продуктом для активной экспансии на конкурентном рынке защиты конечных устройств. В настоящий момент под защитой данных решений от Positive Technologies находятся более 300 тыс. устройств у 350 клиентов. Это подтверждает высокую востребованность решений Positive Technologies в данном сегменте и высокий потенциал масштабирования направления бизнеса за счет быстрого наращивания доли компании на рынке.

Для PT NGFW отчетный период стал этапом реализации накопленного потенциала: технологические преимущества, заложенные в предыдущие периоды, начали трансформироваться в рост финансовых показателей. Объем отгрузок PT NGFW за первые 6 месяцев 2026 г. уже превысил показатели за весь 2025 г., в том числе за счет заключения ряда крупных сделок.

Высокий спрос со стороны клиентов демонстрирует PT X — первое на рынке облачное решение для мониторинга и реагирования с финансовым обязательством гарантировать результат. На фоне динамики кибератак и роста осязаемости их потенциального ущерба для компаний сегодня PT X является уникальным сервисом, отвечающим на потребности бизнеса. Запуск решения осенью 2025 г. позволил Positive Technologies выйти в сегмент среднего бизнеса, где ранее компания не была представлена. Под защитой PT X сегодня уже находятся 37,5 тыс. активов у нескольких десятков клиентов.

Одной из ключевых задач Positive Technologies остается высокая операционная и финансовая эффективность. В 2026 г. компания не только сохранила достигнутый в результате проведенной в 2025 г. трансформации бизнеса высокий уровень эффективности, но и улучшила его. По итогам первых шести месяцев 2026 г. общие расходы компании сократились на 13% (или 2 млрд руб.). Наиболее заметно, в 2 раза, сократились расходы на маркетинг и отраслевые мероприятия. Расходы на продажу, поддержку и развитие бизнеса остались на уровне аналогичного периода прошлого года. Расходы на R&D увеличились на 6% и составили 5,2 млрд руб. По итогам 2026 г. Positive Technologies планирует сохранить общий объем операционных расходов в рамках лимита предыдущего года.

Positive Technologies уделяет большое внимание эффективному управлению долгом. Показатель долговой нагрузки (Чистый долг / EBITDA LTM) уменьшился почти в три раза и составил 0,8х по сравнению с 2,33х годом ранее. Это обусловлено как снижением суммы чистого долга, так и существенным ростом показателя EBITDA LTM. Оптимизация структуры долгового портфеля в пользу облигаций и погашение части обязательств отразились в снижении чистых процентных расходов в 1,3 раза. В настоящее время весь долговой портфель компании состоит из рыночных облигаций с комфортным графиком погашения в декабре 2026, июле 2027 и апреле 2028 гг.

На фоне восстановления темпов роста бизнеса и высокой операционной эффективности рейтинговое агентство АКРА в марте 2026 г. подтвердило высокий кредитный рейтинг AA–(RU), изменив прогноз на позитивный, что означает высокую вероятность повышения рейтинга в течение ближайших 12–18 месяцев. В свою очередь, агентство «Эксперт–РА» в рамках ежегодной актуализации кредитного рейтинга в июне 2026 г. подтвердило рейтинг Positive Technologies на высоком уровне ruAA, повысив прогноз с развивающегося на стабильный. Повышение прогнозов по кредитным рейтингам отражает финансовую устойчивость, снижение уровня долговой нагрузки и рост операционной эффективности бизнеса Positive Technologies.

Возобновление дивидендных выплат акционерам подтверждает, что компания провела успешную трансформацию бизнеса и вернулась к траектории устойчивого роста в прошлом году. Во II квартале 2026 г. Positive Technologies выплатила акционерам 2 млрд руб. по итогам прошлого года (технически – за I квартал 2026 г.).

Positive Technologies подтверждает ранее озвученные цели на год: рост отгрузок до 40 – 45 млрд руб. при сохранении объема расходов на уровне прошлого года. Это позволит компании обеспечить высокий уровень чистой управленческой прибыли (NIC) и ее рентабельности в интересах акционеров.