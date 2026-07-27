Удаленка для зумеров, парковки — для миллениалов: как меняются запросы россиян к работодателям

Молодые россияне при выборе места работы чаще других соискателей обращают внимание на удаленку, гибкий график и цифровые возможности, тогда как более опытным важнее развитая инфраструктура на территории работодателя, например, парковки и корпоративный транспорт или зоны отдыха выяснили аналитики hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил в I квартале 2026 г. среди 2 969 соискателей из России.

Согласно исследованию hh.ru, посвященному программам благополучия сотрудников (well-being), наиболее высокий запрос на комфортную рабочую среду демонстрирует поколение зумеров (респонденты 18–24 лет). Почти три четверти из них (73%) хотели бы видеть в компании кухни или столовые, 65% хотят иметь возможность удаленной работы, а 60% — комнаты отдыха. Более половины опрошенной молодежи (55%) также рассчитывают на гибкий график, а 43% хотели бы иметь гибридный график (два-три дня работа в офисе, остальные - дома) и получать помощь в организации домашнего рабочего места.

Важными факторами при выборе работодателя являются и удобные цифровые сервисы по получению зарплаты, справок и ведению документооборота - их указали 55% опрошенных. Для поколения, которое только начинает выходить на рынок труда, рабочая среда становится такой же важной частью предложения работодателя, как уровень дохода или карьерные возможности.

После 35 лет запрос сотрудников постепенно смещается в сторону корпоративной инфраструктуры. Для работников 35–44 лет по-прежнему важны кухни и столовые (65%), однако все большее значение приобретают корпоративный транспорт (51% против 35% у респондентов 18–24 лет) и парковки для сотрудников (47% против 33%). Возможность работать удаленно остается востребованной (51%), однако уже не выходит на передний план так явно, как у молодежи.

Работники в возрасте 45–54 лет, в среднем, наименее требовательны — практически все пункты опроса, кроме парковки (43%) и качественной униформы (25%), набрали меньшее количество голосов, чем у респондентов других возрастов. Это может говорить как о более скромных ожиданиях, так и о том, что у этой аудитории уже сложился привычный формат работы, и дополнительные сервисы от компании воспринимаются как менее важные.

«Сегодня большинство работодателей стараются создавать комфортную среду для своих сотрудников. Чаще всего это проявляется через обустроенные кухонные зоны и столовые (52% участников опроса имеют доступ к ним), корпоративные парковки (29%) и цифровые сервисы для решения кадровых вопросов (27%). Компании понимают, что при выборе места для трудоустройства кандидаты оценивают не только уровень дохода, но и качество повседневного рабочего опыта. Нематериальные бонусы и элементы корпоративной инфраструктуры помогают привлекать, вовлекать и удерживать таланты, а также повышают конкурентоспособность организации на рынке труда», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.