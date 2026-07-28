«Авито Подработка» запустила инструмент для более стабильного закрытия смен

В «Авито Подработке» появился инструмент, который помогает бизнесу снижать риск неявок и стабильнее закрывать смены. Платформа присваивает каждому исполнителю один из трех уровней доступа к сменам — минимальный, базовый или расширенный — в зависимости от того, насколько стабильно он выходит на задания и соблюдает правила сервиса. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Для компаний это означает меньше операционных сбоев и более предсказуемую работу с временным персоналом, особенно в сегментах массового привлечения — в ритейле, логистике. В условиях растущего спроса на временную занятость такие инструменты позволяют заказчикам точнее планировать выходы на смены и повышать их укомплектованность.

Уровень обновляется в реальном времени после каждой смены. Исполнитель видит изменения в чате «Авито Подработки», а полная история доступна в личном кабинете. Это помогает ему заранее понимать, какие действия могут повлиять на доступ к сменам, и формирует более ответственное поведение на платформе.

«Спрос на временную занятость вырос на 82% за первое полугодие 2026 г. Это сигнал, что рынок движется к большей зрелости, где особенно важны прозрачные правила и предсказуемость для всех участников. Репутационные механизмы на платформе помогают компаниям выстраивать более предсказуемую модель работы с временным персоналом», — сказал Тарас Мисковец, директор по продукту сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Функция доступна в мобильном приложении на iOS, Android и в мобильной версии «Авито».