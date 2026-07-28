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Число заказов на Ozon в Ростовской области выросло в 2 раза в первом полугодии 2026 года

Количество онлайн-заказов в Ростовской области выросло в два раза в I полугодии 2026 г., а число активных покупателей увеличилось более чем на треть год к году. Теперь на одного клиента приходится на 52% больше заказов, чем годом ранее. Более двух третей заказов (69%) в регионе делают клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. Число онлайн-заказов из таких населенных пунктов выросло почти в 3,5 раза год к году, а количество активных покупателей — на 84%. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Вместе с цифровой платформой сегодня продолжают развивать свой бизнес более 11,5 тыс. предпринимателей из Ростовской области — многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производства. Их совокупный оборот вырос на 20% в I полугодии 2026 г. и достиг почти 58,9 млрд руб.

Для предпринимателей в регионе действует специальная витрина Ozon «Сделано в Ростовской области». В разделе представлены товары от местных производителей. Продавцы могут бесплатно разместить продукцию на витрине и продвигать товары среди более 67 млн активных клиентов маркетплейса по всей стране.

Благодаря совершенствованию инфраструктуры и сети пунктов выдачи заказов жители региона, в особенности из отдаленных поселений, могут быстрее и проще получать заказы в шаговой доступности, а местные предприниматели — увеличивать объемы продаж и развивать свой бизнес. В сентябре 2026 г. логистическую инфраструктуру региона дополнит хаб в Батайске площадью 30 тыс. кв. м.

В Ростовской области уже работают два логистических центра Ozon. Один из них площадью около 80 тыс. кв. м открылся в 2020 г. Он осуществляет полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до размещения в мезонине и сборки заказов. Логистический центр способен разместить порядка 25 млн товаров и ежедневно обрабатывать более 550 тыс. заказов.

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Склад включает в себя сортировочный центр площадью свыше 20 тыс. кв. м, где заказы распределяются по направлениям доставки. Помимо этого, в Аксайском районе действует хаб доставки маркетплейса площадью более 45 тыс. кв. м, заказы из которого передаются курьерам в доставку до клиентов либо в почти 3 тыс. ПВЗ в регионе.

Второй фулфилмент-центр полного цикла запущен осенью 2025 г. и вышел на полную мощность в июле 2026 г. Его площадь составляет более 85 тыс. кв. м по полу. На логистическом объекте можно разместить порядка 40 млн товаров и ежедневно обрабатывается свыше 1 млн заказов. В рамках логистического объекта действует сортировочный центр площадью порядка 20 тыс. кв. м.

Инвестиции в технологическое обеспечение и ИT-инфраструктуру логистических центров превысили 7,5 млрд руб. Ozon использует на складах автоматизированное оборудование, например, устройства для бесконтактного измерения веса и габаритов товаров Gauss и Batyr. А также 3D‑сортеры, которые способны обрабатывать до 10 тыс. посылок в час. Это в два-три раза превышает скорость ручной сортировки. Конвейерные линии для перемещения товаров между различными зонами и уровнями склада могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. Технологии автоматизации логистики развивает команда Ozon Tech в собственной робототехнической лаборатории. Сегодня в команде разработки работает почти 8,5 тыс. ИT-инженеров.

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