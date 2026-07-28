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«Деснол»: 57% ремонтных служб испытывают кадровый голод

Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «1С:ТоиР», представила результаты исследования «ТОиР под давлением». В нем приняли участие более 200 представителей ремонтных служб из различных отраслей российской экономики. Результаты показали главное противоречие: 52% предприятий рассчитывают на увеличение производственной нагрузки в ближайшие два года, однако ключевой ресурс для реализации этих планов — персонал — находится в остром дефиците. Нехватку кадров назвали самым серьезным вызовом 57% респондентов. При этом особенно остро ощущается дефицит рабочих специальностей — его отметил 41% опрошенных, еще 26% указали на нехватку инженерно-технических работников. Об этом CNews сообщили представители компании «Деснол».

Кадровый голод — системное ограничение для развития служб ТОиР

Нехватка персонала стала главным фактором, сдерживающим развитие ремонтных служб. В условиях острого дефицита кадров предприятия вынуждены искать нестандартные решения: 29% опрошенных признались, что справляются с кадровой проблемой за счет повышения нагрузки на существующий персонал, а 48% развивают собственные программы наставничества и обучения. Таким образом, службы ТОиР пытаются закрыть дефицит персонала собственными силами, не имея возможности быстро привлечь новых специалистов, а значит, вопрос повышения эффективности каждого сотрудника становится критически важным.

Китай стал главным поставщиком запчастей, но их качество остается проблемой

Смена географии поставок также стала значимым фактором, влияющим на работу ремонтных служб. Согласно исследованию, 97% участников закупают запчасти и оборудование в Китае, однако качество новых поставок оценивается неоднозначно. Только 14% респондентов назвали опыт работы с новыми рынками отличным, тогда как 34% отметили необходимость доработки оборудования, а 17% столкнулись с серьезными проблемами качества.

В таких условиях все большее значение приобретает собственная база знаний об оборудовании: история отказов и ремонтов, проверенные аналоги, фактический ресурс комплектующих и накопленный в этой сфере опыт специалистов. Эта информация становится важной основой для управления активами предприятия, выбора стратегии ТОиР и принятия решений о ремонте оборудования.

Бюджеты на ТОиР не успевают за ростом производственной нагрузки

По данным «Деснола», российского Центра практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, 59% предприятий работают в условиях сокращения или стагнации бюджета на ТОиР. При этом рост стоимости запчастей и логистики делает даже небольшое увеличение финансирования недостаточным для покрытия реальных расходов. В ответ на это предприятия вынуждены искать способы экономии: 53% восстанавливают изношенные детали своими силами, 48% оптимизируют складские запасы, а 47% переходят на более дешевые аналоги запчастей. Эти меры позволяют сдерживать затраты, но не решают проблему экономии ресурсов.

Инструменты управления ТОиР: Excel остается лидером

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Опрос респондентов показал: несмотря на наличие современных специализированных решений для автоматизации служб ТОиР, большинство предприятий продолжают использовать самые простые инструменты управления. 38% респондентов до сих пор ведут учет ремонтов в таблицах Excel, а 11% — в бумажных журналах. Российские EAM-системы при этом применяют только 26% компаний. Сохранение высокой доли Excel и бумажных носителей — это не просто вопрос привычки. Причины могут быть разными — от ограниченных бюджетов на внедрение и сложности интеграции с существующими учетными системами до недостатка экспертизы в области EAM-систем и неготовности ремонтных процессов к переходу на новые регламенты.

Переосмысление роли ТОиР: от затрат к управлению эффективностью

Исследование «ТОиР под давлением» фиксирует не только последствия санкций, разрыва логистических цепочек и ухода иностранных вендоров, но и зарождающийся тренд на переосмысление роли ремонтных служб. Если раньше ТОиР воспринимался исключительно как статья затрат, задача которой — минимальными средствами обеспечить работу оборудования, то сегодня ситуация меняется. В условиях, когда производственная нагрузка растет, а кадровые и финансовые ресурсы ограничены, именно служба ТОиР становится важным звеном для обеспечения максимальной отдачи от актива на протяжении всего жизненного цикла. И здесь уже не обойтись без систем автоматизации — они перестают быть просто ИТ-инструментом учета и становятся главным рычагом оптимизации затрат.

Именно этот переход от простого учета активов к системному управлению становится главным вызовом и главной возможностью для служб ТОиР в ближайшие годы.

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