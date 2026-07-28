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Холдинг Skillbox выпустил первых дипломированных специалистов СПО

Более 50 студентов направления «Графический дизайнер» окончили двухлетнее обучение в Цифровом колледже Skillbox — первом в России колледже среднего профессионального образования, где подготовка проходит преимущественно дистанционно. Это первый выпуск со старта работы колледжа, первая приемная кампания состоялась в 2024 г. Об этом CNews сообщил представитель Skillbox.

Образовательный холдинг Skillbox в 2023 г. в связи с запросом на ускоренное обучение востребованным профессиям при поддержке Минцифры объявил о запуске первого в России цифрового колледжа — собственного преимущественно дистанционного лицензированного продукта в сегменте СПО. Совокупные инвестиции в реализацию проекта составили порядка 150 млн руб. Подготовка в колледже осуществляется по наиболее популярным направлениям — ИТ и дизайн.

В 2024 г. состоялась первая приемная кампания. Более 600 человек подали заявки, 490 были зачислены. Летом 2026 г. в Цифровом колледже Skillbox состоялся первый за всю историю работы учреждения выпуск. 51 студент успешно прошел итоговую аттестацию. 16 человек (31%) защитились на «отлично», еще 26 — на «хорошо», шесть дипломов — с отличием. Часть выпускников сдавали государственную итоговую аттестацию на площадке колледжа-партнера Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) и получили дипломы государственного образца, остальные — проходили итоговую аттестацию в Цифровом колледже. После защиты дипломов для выпускников предусмотрена карьерная поддержка от Центра карьеры Skillbox.

Средний возраст выпускников — 25 лет, самому старшему — 49, самому младшему — 19. География — вся Россия: от Москвы до Чукотки. Это подтверждает способность онлайн-образования сокращать территориальные ограничения и делать качественную профессиональную подготовку доступнее.

Среднее профессиональное образование становится все более популярным среди российских школьников. По данным Минпросвещения, колледжи после 9 класса выбирают почти две трети школьников.

«С учетом активного развития направления СПО в России мы рады предлагать актуальное и рабочее решение, которое позволяет получить востребованную профессию в короткие сроки. Для нас это не просто первый выпуск, а проверка всей модели на практике: можно ли получить диплом СПО, обучаясь преимущественно удаленно, и при этом выйти на рынок труда с реальным портфолио, а не только с теорией. 51 студент прошел этот путь от поступления до защиты диплома — с экзаменами, практикой с брифами от ведущих компаний. Это большое достижение, которые мы дальше будем масштабировать на новые направления», — сказала Анастасия Долгих, заместитель директора Цифрового колледжа Skillbox.

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От поступления до защиты диплома весь процесс проходил онлайн, но сохранял ключевые элементы традиционного СПО: занятия с преподавателями, практику, экзамены и итоговую аттестацию. Учебный план сочетал асинхронную теорию с синхронными вебинарами-практикумами, а сама методика построена на принципе «обучение от практических задач» — технологии Skillbox «Триноль». У выпускников направления «Графический дизайнер» на практику пришлось 62% учебного времени, 1818 часов, и 701 час — на лекции.

Производственную практику студенты проходили в формате хакатонов в рамках практического опыта Skillbox: решали реальные кейсы партнеров, среди которых сервис доставки Ozon Fresh и торговая сеть «Гипер Лента». Например, для «Гипер Лента» 10 команд по 5-6 человек разрабатывали визуальные решения для сервисов «Доставка» и «Самовывоз».

«Ребята продемонстрировали высокий уровень проработки, креативность и свежий взгляд на визуальные коммуникации сервисов», — сказала Анастасия Алекна, руководитель направления дизайна и производства коммуникационных материалов в «Группе Лента».

В рамках внеучебной деятельности студенты приняли участие более чем в 10 активностях. Например, организовали собственную киберспортивную команду, приняли участие в челлендже шагов, проводили поэтические вечера, участвовали в летнем челлендже, где делились своими достижениями, рецептами, планами и эмоциями.

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