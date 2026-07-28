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ORS и Global Travel Space расширят доступ к авиаконтенту для агентов в Узбекистане

Global Travel Space (GTS), узбекистанская TravelTech-платформа для автоматизации бизнес-трэвел агентств, и компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиации и туризма, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнёрства ORS интегрирует решение SIG API в платформу GTS. Это расширит выбор авиационного контента для агентов, работающих с системой GTS, позволит им автоматизировать процессы на уровне постпродажного обслуживания и значительно ускорит подключение новых поставщиков.

Агенты, работающие на платформе Global Travel Space, получат оперативный прямой доступ к еще более широкому спектру тарифов и дополнительных услуг авиакомпаний без посредников на наиболее выгодных условиях. Расширение выбора авиационного контента позволит точнее соблюдать корпоративные тревел-политики и предлагать клиентам наиболее выгодные и удобные варианты организации поездки. Быстрый поиск, оформление и возможность возврата билетов в несколько кликов, поддержка корпоративных политик, а также прозрачность ценообразования делают процесс планирования командировок максимально удобным и эффективным.

В отличие от традиционных платформ, где подключение новых поставщиков зачастую требует участия технической поддержки и занимает дни или даже недели, Global Travel Space позволяет агентствам самостоятельно подключать собственные контракты, пульты и поставщиков через единый интерфейс. Благодаря этому запуск продаж занимает минимальное время — агентство получает доступ к своим поставщикам практически сразу после регистрации и может начать работу без дополнительных согласований и технических доработок. Платформа предоставляется агентствам бесплатно, что позволяет быстро начать работу, протестировать функционал и масштабировать бизнес без затрат на внедрение программного обеспечения.

Для авиакомпаний партнёрство ORS с Global Travel Space расширит агентский канал продаж в Узбекистане и в регионе. Авиаперевозчики смогут предлагать свои тарифы и дополнительные услуги напрямую агентам, работающим на платформе GTS, что повышает загрузку рейсов, дает возможность выйти на новую аудиторию и увеличивает доходы от сопутствующих сервисов.

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«Мы убеждены, что современные технологии должны ускорять развитие бизнеса, а не усложнять его. Сегодня многие агентства теряют время, ожидая подключения поставщиков или обращаясь к технической поддержке для каждой новой настройки. Мы полностью изменили этот подход. В Global Travel Space агент самостоятельно управляет своими контрактами, подключает поставщиков и начинает продажи практически сразу. Наша цель — дать рынку не просто ещё одну систему бронирования, а открытую технологическую платформу, которая помогает агентствам быстрее запускать продажи, работать эффективнее и увеличивать прибыль. Сотрудничество c ORS позволяет нам сделать еще один технологический шаг к этой цели», — отметил Санжар Адашов, сооснователь и генеральный директор Global Travel Space.

«ORS эволюционирует из вендора в экосистему, объединяющую всех участников авиационного рынка — авиакомпании и агентов — в единую, эффективную и надёжную информационную среду, помогающую расти всем участникам. Эта экосистема растёт не только с приростом партнёров, но и географически, выходя в новые страны и расширяя возможности всех участников. Мы рады приветствовать Global Travel Space в качестве нового партнёра и вместе создавать современные стандарты авиационной дистрибуции в Центральной Азии», — сказал Александр Сизинцев, генеральный директор ORS.

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