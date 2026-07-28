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Ученые «Сколтеха» показали переход между режимами сильной и слабой связи в поляритонном микрорезонаторе

Исследователи «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ) совместно с коллегами из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского и Университета Уэстлейк экспериментально показали, как меняется режим работы поляритонного лазера при плавном увеличении толщины резонатора. На примере органического полимерного комплекса MeLPPP продемонстрирован плавный переход между режимами сильной и слабой связи в видимом спектральном диапазоне. Исследование открывает возможности для развития сверхбыстрых оптических транзисторов и источников когерентного излучения, работающих при комнатной температуре. Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом (проект № 25-72-00149), опубликованы в журнале Nanophotonics. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Поляритон — квазичастица, представляющая собой гибрид света и материи, которая образуется при взаимодействии фотонов с полупроводниковой структурой. При достижении критической плотности поляритонов в образце их волновые функции синхронизируются и квазичастицы переходят в состояние с минимальной энергией, формируя поляритонный конденсат — макроскопически заселённое когерентное состояние и источник когерентного света. Процесс поляритонной конденсации открывает путь к созданию принципиально новых наноразмерных лазеров, которые имеют низкий порог активации и не требуют наличия инверсии населенности в веществе.

Для существования поляритонов необходим микрорезонатор малой толщины, в котором взаимодействие фотона с полупроводником будет происходить настолько часто, что свет и вещество проявляют свои свойства как единая сущность — новая квазичастица с определёнными энергией и импульсом. Такой режим взаимодействия света с веществом называют режимом сильной связи. В работе продемонстрирована технология изготовления микрорезонаторов с переменной толщиной, благодаря которым можно наблюдать плавный переход от режима сильной связи с образованием поляритонного конденсата к режиму слабой связи, в котором структура работает как классический лазер с инверсией населенности.

«Мы разработали новый подход к формированию микрорезонаторов, — сказал Александр Аверченко, один из авторов исследования, младший инженер-исследователь Центра фотоники и фотонных технологий «Сколтеха». — Вместо традиционного метода мы создали особую структуру: нанесли тонкий слой специального полимера MeLPPP толщиной всего 180 нанометров на брэгговское зеркало. Затем добавили второе зеркало сверху, сформировав асимметричную открытую геометрию с воздушным зазором». Ключевым моментом стало использование локального сжатия, которое позволяет точно подстраивать толщину микрорезонатора. «Это дает нам возможность детально изучать процессы внутри лазера», — сказал ученый.

Схема открытого асимметричного микрорезонатора, состоящего из двух выгнутых брэгговских зеркал. Тонкий слой полимера MeLPPP нанесен на одно из зеркал. Источник: Денис Санников и др./Nanophotonics (2026): e70214

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Уникальная методика позволила исследователям наблюдать за работой лазера в режиме реального времени. Используя сверхбыстрые лазерные импульсы фемтосекундной длительности, команда обнаружила, что порог генерации в разных режимах работы лазера изменяется более чем на порядок. «Мы уделили особое внимание изучению колебаний молекул полимера и их влиянию на генерацию света», — добавляет аспирант Сколтеха по программе «Физика» Григорий Иванов. — «Нам удалось зафиксировать снижение порога генерации излучения в случае, когда энергия поляритона совпадает с колебательным резонансом полимера».

Предложенная структура может стать основой для создания оптических логических элементов и сверхбыстрых переключателей, не требующих криогенного охлаждения. В перспективе компактные поляритонные лазеры, имеющие низкий порог генерации, могут быть интегрированы в телекоммуникационные схемы, а также в высокочувствительные биомедицинские сенсоры.

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