26% российских ИТ-компаний открывают для себя новые ниши бизнеса

Исследование Axoft показало: 26% ИТ-компаний во всех регионах России открывают для себя новые ниши, которые ранее оставались вне фокуса их внимания. Активнее всего этот процесс идет в Северо-Западном федеральном округе – так ответили 33% респондентов, в Приволжском федеральном округе (32%) и Южном федеральном округе (26%). При этом 20% опрошенных интеграторов и реселлеров из Центрального федерального округа вообще не меняют фокусы своего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В исследовании Axoft о «Проникновении российских технологий в регионы» приняли участие 370 интеграторов и реселлеров из всех макрорегионов России. Цель – выявить региональные особенности ИТ-бизнеса и как меняется структура портфелей ИТ-компаний.

Во всех регионах России эксперты из ИТ-отрасли указали, что наиболее проблемными отраслями являются промышленность (34%), здравоохранение (13%) и госсектор (13%), но есть и локальная специфика. Сложности с переходом на отечественные технологии в промышленном секторе актуальны для Уральского федерального округа – их отметили 56% респондентов, и Центрального федерального округа – 35%. В центральном регионе также остро стоят вопросы перехода в секторе телекоммуникаций. В Южном федеральном округе респонденты отмечают отрасли здравоохранения и сельского хозяйства – проблемными их назвали 28% и 11% опрошенных участников соответственно. ИТ-компании из Сибири и Дальнего Востока, кроме промышленности (35%) и здравоохранения (12%), указали еще энергетический сектор (12%).

20% опрошенных ИТ-компаний из ЦФО в текущих условиях не меняют свои фокусы бизнеса – это самый высокий показатель среди всех регионов. ИТ-компании из Сибири и Дальнего Востока (18%) и УФО (16%) сосредоточены в том числе на масштабировании своего присутствия в регионах. 26% ИТ-компаний во всех регионах России открывают для себя новые ниши, которые ранее оставались вне фокуса их внимания. А 28% всех респондентов исследования признались, что они нацелены на поиск новых решений в условиях сокращения и отмены бюджетов у заказчиков.

«Рынок меняется быстрее, чем игроки успевают на него реагировать, и это нормально: если вы все контролируете, значит, вы бежите слишком медленно. В таких условиях данные – это не просто отчетность, а инструмент выживания, который помогает сохранять высокую скорость и удерживать контроль. Исследования Axoft помогают партнерам увидеть реальную картину в разрезе регионов, структурные сдвиги и актуальные точки роста. Мы наблюдаем это на практике: ряд ИТ-компаний уже пересматривает фокус бизнеса, открывая новые ниши. Одна из наших ключевых задач как дистрибьютора – дать партнеру аналитическую основу для принятия решений. Это прямой сигнал к действию: где искать клиентов, какие компетенции развивать, куда инвестировать ресурсы. Axoft сегодня – это не просто экспертиза в технологиях и направлениях. Это аналитический центр, который превращает знания о рынке в конкурентное преимущество наших партнеров», – сказал Алексей Какунин, коммерческий директор компании Axoft.

Структура портфелей ИТ-компаний во всех регионах в целом сбалансирована: в них представлены ИТ- и ИБ-продукты, оборудование и облачные технологии. Однако каждая вторая ИТ-компания во всех регионах отметила, что доля их бизнеса в части серверного оборудования составляет менее 25%. В частности, респонденты из ЦФО (20%) и СЗФО (18%) отмечают дефицит и ограниченный выбор российского оборудования.

Более 75% продуктов российских «железных» производителей – в портфеле у ИТ-компаний в Уральском федеральном округе. Так ответили 22% респондентов. И этот показатель самый высокий среди всех регионов. При этом, около 13% респондентов из Южного федерального округа не работают вообще с российским оборудованием, как и 11% респондентов из Сибири и Дальнего Востока. Но примерно столько же – 12% – интеграторов и реселлеров из Сибирского и Дальневосточного федерального округов хотели бы пополнить свой портфель отечественными производителями. В УФО таких желающих 20%. Несмотря на наличие в структуре своих портфелей «железа», 14% ИТ-компаний из Приволжского федерального округа и 13% из Северо-Западного федерального округа отмечают нехватку специалистов по внедрению и сопровождению оборудования.

В целом, общий запрос, который формируют интеграторы в рамках развития своего бизнеса – это квалифицированные специалисты (16%), предпродажная консультация (пресейл) (15%) и экспертиза по новым технологиям (14%). Причем, для регионов Сибири, Дальнего Востока и ЦФО актуальнее экспертиза по новым технологиям, а для УФО и СЗФО важнее предпродажные консультации. Для ИТ-компаний в ПФО и ЮФО также актуален запрос на маркетинговую поддержку, в ЦФО – на снижение финансовых рисков. Сибирь и Дальний Восток, кроме экспертизы по новым технологиям, ожидают удовлетворения спроса на гарантийное сопровождение.