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«Группа Астра» расширяет партнерскую сеть для подготовки ИТ-специалистов топ-уровня

Российский разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» стал партнером четырех вузов в рамках федерального проекта «ТОП-ИТ». К сотрудничеству присоединились Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Центральный университет и Оренбургский государственный университет (ОГУ). В 2025 г. партнерами компании в проекте стали НГТУ, МТУСИ и РЭУ. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Проект «ТОП-ИТ» реализуется Минцифры России совместно с Аналитическим центром при Правительстве России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Цель инициативы – подготовить специалистов высшего уровня квалификации для технологического развития страны. До 2030 г. планируется выпустить не менее 3,5 тыс. продвинутых разработчиков.

В 2026 г. конкурсный отбор в проект проводился по двум направлениям. В трек «ТОП-ИТ Старт» вошли ОГУ и Центральный университет, в «ТОП-ИТ Про» – ВШЭ и СПбГУ. «Старт» объединяет вузы, впервые участвующие в проекте: среди победителей — 21 организация, которая получила гранты на запуск современных ИТ-программ и подготовку кадров до уровня мидл-разработчиков. Победителями «ТОП-ИТ Про» стали восемь университетов, готовых к глубокой трансформации образования и подготовке специалистов нового поколения не только в своем вузе, но и в вузах-партнерах. Их выпускники смогут проектировать сложные ИТ-системы, выходить на позиции мидл- и сеньор-разработчиков и руководить командами разработки.

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В рамках проекта «ТОП-ИТ» специалисты «Группы Астра» будут вести профильные дисциплины, выступать наставниками на практиках и стажировках, предоставлять кейсы для студенческих проектов и участвовать в сертификации и аттестации выпускников. Уже во время обучения студенты попадут в индустрию и получат практический опыт в разработке ПО, бизнес-аналитике, управлении проектами и ИТ-инфраструктурой.

«Сотрудничество с ведущими вузами позволяет нам готовить специалистов, способных решать реальные задачи индустрии. Мы уверены, что практико-ориентированный подход в обучении с участием наших экспертов поможет студентам успешно стартовать в ИТ-карьере, а отрасли — создать новые рабочие места и обеспечить приток кадров для цифровой трансформации регионов и страны», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

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