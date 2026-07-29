Исследование Smart Ranking: облако — точка старта для 71% быстрорастущих компаний

Аналитическое агентство Smart Ranking совместно с командой VK Cloud изучило, как российские компании с ростом выручки более 100% в год выстраивают ИТ-стратегию, какие технологии считают приоритетными и где видят главные риски на пути масштабирования. В исследовании приняли участие более 100 компаний — бизнесы, которые прошли стадию проверки гипотез и находятся в фазе активного масштабирования.

Аналитики выяснили, что 95% таких компаний применяют ИИ уже не в режиме пилота, а как рабочий инструмент. Половина из них автоматизировала с помощью ИИ рутинные процессы: обработку обращений в поддержку, первичный скрининг кандидатов и финансовый документооборот. Внедрение генеративного ИИ включили в приоритеты на ближайшие два года 74% компаний, и большинство называют конкретную отдачу: ускорение разработки, рост конверсии, персонализация продуктов.

В 47% опрошенных быстрорастущих компаниях технологическую стратегию определяет само ИТ-подразделение. Еще 40% стратегических решений формируют маркетинг и продажи: для них ИТ обеспечивает скорость вывода продуктов и рост конверсии.

Одно из ключевых структурных преимуществ быстрорастущих компаний — отсутствие legacy-систем, то есть устаревшей ИТ-инфраструктуры с высокой стоимостью обслуживания и низкой совместимостью с современными решениями. Сложность интеграции называют значимым барьером лишь 17% опрошенных. В широком корпоративном секторе legacy присутствует у 78% компаний и остается одной из главных причин, по которым бизнес не может полноценно использовать возможности облака и ИИ. Большинство опрошенных компаний создавались в последние 3–5 лет и изначально строили инфраструктуру на современном стеке — это принципиально меняет скорость, с которой они осваивают новые технологии.

Кибербезопасность перешла из теоретической категории в операционную задачу: в 2025 году с DDoS-атаками столкнулись 61% компаний, с фишингом — 54%. При этом 66% уверены, что способны восстановить ИТ-системы после атаки за 24 часа. Приоритеты на ближайший год — многофакторная аутентификация (58%), обучение сотрудников (38%), управление доступом на основе ролей (35%).

71% быстрорастущих компаний называют облако базовым условием для создания продукта. Следующим этапом для них является настройка мультиоблачности, контроль облачных расходов и повышение отказоустойчивости. Главным риском на ближайшие два года для 49% руководителей является дефицит специалистов, что опережает финансовые ограничения (39%). Самые дефицитные компетенции — AI/ML-эксперты (58%) и системные архитекторы (42%).

«Наша выборка для исследования — компании, которые растут быстрее рынка. Именно они чаще всего демонстрируют наиболее эффективные стратегии развития: быстрее адаптируются к изменениям, активнее внедряют новые технологии и экспериментируют с подходами. Поэтому темы и приоритеты, на которых они делают акцент сегодня, с высокой вероятностью станут актуальными и для остальных компаний в ближайшем будущем», — сказала CEO Smart Ranking Дарья Рыжкова.

«Быстрорастущие компании — это не только другой масштаб, но и другая скорость. За 2–3 года они проходят путь, который у традиционного бизнеса занимает 5–7 лет: облако как базовая инфраструктура, ИИ как полноценный инструмент, кибербезопасность как операционная задача. Такие клиенты первыми формируют запросы к облачной платформе — и то, что они делают сегодня, завтра может стать стандартом для рынка в целом», — отметил бизнес-лидер направления «Облачная платформа» VK Tech Дмитрий Лазаренко.

Исследование находится в свободном доступе и доступно для скачивания на сайте VK Cloud.