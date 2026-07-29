CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Искусственный интеллект
|

Спрос на разработку ИИ-ассистентов для бизнеса вырос на 32,5%

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» изучили, как за последний год изменилось число торгов на разработку ИИ-ассистентов со стороны бизнеса. По данным специалистов, количество коммерческих тендеров по таким проектам увеличилось на треть (+32,5%). Об этом CNews сообщили представители ООО «ТендерПро».

Чаще всего разработку ИИ-помощников заказывают: финансовые организации — 24,9% от общего числа торгов; ритейлеры — 20,2%; представители рынка недвижимости — 14,4%; компании в сфере общественного питания — 11,4%; телекоммуникационные компании — 10,1%.

В среднем на один тендер по разработке ИИ-решений претендуют четыре компании, а средняя стоимость создания ассистента составляет около 1 млн руб.

Регионы-лидеры по числу инициатив: Москва и Московская область — 28,6% от всех тендеров; Санкт-Петербург — 15,6%; Алтайский край — 6,7%; Самарская область — 5,6%; Чувашская Республика — 3,7%; Ростовская область — 3,7%; Краснодарский край — 3,1%; Нижегородская область — 2,5%; Республика Башкортостан — 2%; Челябинская область — 1,8%.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«По нашим подсчетам, спрос на разработку ИИ-ассистентов для бизнеса растет второй год подряд. По сравнению с прошлым годом он увеличился еще на треть.

Также мы наблюдаем, что автоматизацией бизнес-процессов все чаще начинают интересоваться компании из регионов России, а не только из Москвы», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

LG начала продажи литографов, дешево и быстро нарезающих кремниевые пластины и печатные платы

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Швейцарский миллиардер требует с МТС 147 миллионов

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

В России разрешили расчеты цифровыми валютами. Кто сможет платить цифрой, а кто нет?

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще