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«Авито Услуги» запустили фильтр для поиска ИИ-экспертов

На фоне роста спроса на ИИ-услуги сервис «Авито Услуги» добавил специализированный фильтр «Работа с ИИ, нейросетями», позволяющий заказчикам находить исполнителей, специализирующихся на решениях на базе искусственного интеллекта. Спрос на услуги с применением нейросетей за год вырос в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Запуск охватывает три категории: «Деловые услуги», «Фото- и видеосъемка» и «Обучение». Получить метку «Работа с ИИ» исполнитель может самостоятельно: при подаче или редактировании объявления в подходящей категории исполнитель отмечает соответствующее поле. Дополнительно ML-модель от «Авито» анализирует содержание объявлений и проверяет соответствие критериям. Чтобы проверка прошла успешно, в заголовке должны быть указаны навыки работы с искусственным интеллектом, а сама услуга — соответствовать категории. Попадание в отфильтрованную выдачу делает предложение заметнее для заказчиков, которые целенаправленно ищут ИИ-экспертов.

Одновременно в разделе «Деловые услуги» появилась отдельная категория «ИИ-решения, нейросети». В разделе собраны предложения по разработке чат-ботов и корпоративных ассистентов, написанию промптов и интеграции ИИ в бизнес-процессы. Внедрение таких технологий существенно упрощает операционную деятельность, позволяя компаниям экономить ресурсы и масштабироваться.

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«Спрос на ИИ-услуги на платформе растет, и уже около 25% заказчиков в этой сфере это представители бизнеса. Новый фильтр и отдельная категория позволят заказчикам быстрее находить профильных специалистов под конкретную задачу. Количество просмотров объявлений с момента запуска категории выросло на 20%», — сказал руководитель категории «Деловые услуги» «Авито» Александр Семочкин.

По данным Национального центра развития ИИ и НИУ ВШЭ, уровень внедрения искусственного интеллекта в российской экономике уже превысил 31,5%.

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