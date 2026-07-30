CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Дмитрий Медведев продолжит возглавлять совет директоров «Ростелекома»

29 июля 2026 года состоялось первое заседание совета директоров «Ростелекома» избранного на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2026 г. Председателем совета директоров компании вновь избран заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Также на заседании по традиции сформированы комитеты совета директоров по стратегии, по корпоративному управлению, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также определен их персональный состав и председатели.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха

Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября 2026 года

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Замглавы управления Минпромторга по БПЛА под арестом. Ей грозит 10 лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще