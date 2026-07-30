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ИТ-холдинг «Т1» целится в рост не менее чем на 10% по итогам 2026 года

ИТ-холдинг «Т1» подвел финансовые итоги первого полугодия и дал прогнозы на весь 2026 г. Выручка за шесть месяцев (с января по июнь) год к году увеличилась на 20%. В число лидеров в структуре выручки вошли три направления: продажа ПО (48%), разработка ПО (20%) и услуги технической поддержки (16%).

По итогам всего 2026 г. в холдинге ожидают роста выручки не менее чем 10%. Этот показатель может оказаться выше прогноза для российского рынка ИТ в целом. Прогноз по показателю EBITDA также позитивен — ожидается увеличение до 15% год к году.

В числе основных технологических драйверов роста на 2026 г., обусловленных актуальными потребностями отечественного рынка, в ИТ-холдинге «Т1» выделяют несколько:

Масштабирование ИИ: отечественные компании переходят от разрозненных внедрений ИИ-технологий к тиражируемым архитектурным решениям с подтвержденным эффектом. Это поддерживает высокий уровень востребованности инфраструктуры для ИИ и соответствующих сегментов ИТ-оборудования, облаков и смежных решений.

Изменение подхода к разработке ПО: классическая разработка ПО и его сопровождение все еще играет существенную роль. Однако, под влиянием активно формирующегося тренда на in-house-развитие ПО с помощью вайб-кодинга и промышленных ИИ-платформ, в долгосрочной перспективе рост сегмента разработки классического ПО замедлится. Ему на смену придут продукты и технологии, ориентированные на AI First-концепции работы.

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Новые отраслевые фокусы ИТ: практически все низко висящие фрукты в области разработки ПО или традиционных ИТ-сервисов на отечественном рынке сегодня собраны. На первый план выходит развитие технологий на стыке традиционного ИТ и промышленности: автоматизация производства, инженерный анализ и комплексная роботизация — эти направления будут определять будущее ИТ-рынка в перспективе 3-5 лет.

Курс на автоматизацию и эффективность: в совокупности это обеспечивает уверенно растущий спрос на прикладное ПО для автоматизации фронт- и бэк-офиса, отраслевые ПАКи, а также облачные платформы, ИИ-решения для автоматизации документооборота, клиентского обслуживания, логистики, работы с рисками и аналитики.

«В прошлом году мы сформировали ключевые направления развития наших продуктов в области ИИ, ПО (включая ПО для управления разработкой), облачных сервисов, отраслевых ПАКов, отечественного инфраструктурного ИТ-оборудования. Первые полгода 2026 г. показали, что решение было правильным, — сказал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1». — Дополнительным фокусом в развитии ИТ-холдинга «Т1» в течение ближайших 1-2 лет станет повышение производительности и операционной эффективности бизнес-процессов, в том числе благодаря использованию ИИ-инструментов. Опыт прошлого года показывает, что такой подход позволяет гарантировать позитивную динамику роста бизнеса при кратном улучшении эффективности ИТ-производства».

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