Минцифры: уже 100 тыс. ИТ-специалистов оформили льготную ипотеку

ИТ-ипотека — одна из ключевых мер поддержки ИТ-отрасли, ей воспользовались уже 100 тыс. человек. В 2024 г. правила программы изменились — был сделан фокус на сохранении кадров в регионах. Почти 22 тыс. человек на обновленных условиях приобрели недвижимость на сумму около 150 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сотрудники ИТ-компаний могут оформить ипотеку по ставке до 6%. В 2026 г. планируется поддержать не менее 11 тыс. ИТ-специалистов.

Регионы-лидеры по выдаче ИТ-ипотеки на обновленных условиях: Московская область — 2,7 тыс. кредитов; Татарстан — 1,8 тыс.; Свердловская область — 1,7 тыс.; Новосибирская область — 1,5 тыс.; Краснодарский край — 1,2 тыс.

Статистика показывает, что интерес к программе ежегодно растет и она развивается опережающими темпами — в прошлом году плановые показатели были достигнуты уже в ноябре 2026 г., а к концу 2026 г. — перевыполнены почти на 19%.

За первое полугодие 2026 г., по данным отчетности банков, уже выдано около 6 тыс. ИТ-ипотек на сумму свыше 41 млрд руб., что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 г.

ИТ-ипотека и федеральный бюджет

Финансирование льготных ипотечных программ определяется законом о бюджете и может пересматриваться в новом финансовом году. Банки периодически могут приостанавливать прием заявок: выделенные государством средства со временем заканчиваются, и тогда кредиторы ждут пополнения лимита.

В 2026 г. все средства, зарезервированные на реализацию программы, предусмотрены банкам в полном объеме.

Льгота для «Сколково»

Для компаний — резидентов «Сколково» и инновационных научно-технологических центров с 1 января 2026 г. установлены ограничения по совмещению профильных налоговых льгот и преференций для ИТ-компаний.

При этом для тех сотрудников, которые взяли ипотеку до конца 2025 г., было введено исключение и сохранена льготная ставка.

Согласие для ИТ-ипотеки

Для участия в программе аккредитованные компании должны были до 20 мая заполнить согласие по коду 10062 и направить его в ФНС.

В обновленный список включено порядка 9 тыс. ИТ-компаний, сотрудники которых могут оформить льготную ипотеку. Компании, которые по итогам 2025 г. применяли налоговые льготы, но не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 сентября 2026 г. Следующее обновление перечня запланировано на конец сентября 2026 г.